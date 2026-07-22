ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε επισήμως από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως ο μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης παρέδωσε την επιστολή παραίτησής του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη το πρωί της Τετάρτης. Σημειώνεται ότι ο κ. Κόκκαλης είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του από την Παρασκευή, κάνοντας λόγο για καθαρή και συνειδητή απόφαση, «καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».

«Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις», τόνισε σε ανάρτησή του ο κ. Κόκκαλης.

Τον κ. Κόκκαλη θα διαδεχθεί ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος είχε δηλώσει στο onlarissa.gr ότι πρόθεσή του είναι να ορκιστεί κανονικά αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα.

Ωστόσο, ο κ. Καριπίδης άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα επόμενα βήματά του, συμπληρώνοντας: «Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου…».