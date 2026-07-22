ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε επισήμως από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης

Ο μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, υπέβαλε επισήμως την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, επικαλούμενος πολιτικές συνθήκες που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει. Τον κ. Κόκκαλη θα διαδεχθεί ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να ορκιστεί, αλλά άφησε ανοιχτά τα επόμενα βήματά του.

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Πολιτική

Βασίλης Κόκκαλης Βουλή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως ο μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης. Έκανε λόγο για «καθαρή και συνειδητή απόφαση, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».
  • Ο κ. Κόκκαλης τόνισε ότι «θα εξακολουθήσει να εργάζεται, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις», ως θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου.
  • Τον κ. Κόκκαλη θα διαδεχθεί ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος δήλωσε ότι θα ορκιστεί κανονικά. Ωστόσο, άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επόμενα βήματά του, συμπληρώνοντας: «Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου…».

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Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως ο μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

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Ο κ. Κόκκαλης παρέδωσε την επιστολή παραίτησής του στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη το πρωί της Τετάρτης.   Σημειώνεται ότι ο κ. Κόκκαλης είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του από την Παρασκευή,  κάνοντας λόγο για καθαρή και συνειδητή απόφαση, «καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».

«Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις», τόνισε σε ανάρτησή του ο κ. Κόκκαλης.

Τον κ. Κόκκαλη θα διαδεχθεί ο Γιάννης Καρυπίδης, ο οποίος είχε δηλώσει στο onlarissa.gr ότι πρόθεσή του είναι να ορκιστεί κανονικά αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα.

Ωστόσο, ο κ. Καριπίδης άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα επόμενα βήματά του, συμπληρώνοντας: «Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου…».

 

 

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