Χαϊδάρι: Το πρώτο τροχαίο με αγριογούρουνο στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου – Οι περιοχές που χρειάζεται προσοχή από τους οδηγούς

Συναγερμός σήμανε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Χαϊδαρίου, μετά τον εντοπισμό νεκρού αγριογούρουνου στο οδόστρωμα, το οποίο είχε παρασυρθεί από βαρύ όχημα. Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο τροχαίο με αγριογούρουνο στην εν λόγω Εθνική Οδό εντός αστικής περιοχής, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα και αυξημένη προσοχή των οδηγών λόγω της κινητικότητας αγελών στην περιοχή.

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Το πρώτο περιστατικό στην Αθηνών-Κορίνθου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νεκρό αγριογούρουνο εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος του Χαϊδαρίου, πιθανότατα παρασυρμένο από βαρύ όχημα. Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο τροχαίο με αγριογούρουνο στην Εθνική Οδό εντός αστικής περιοχής.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την αποτροπή της εισόδου των ζώων στο οδικό δίκτυο, καθώς αγέλες αγριογούρουνων κινούνται από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου.
  • Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις βραδινές ώρες, να μειώνουν ταχύτητα κοντά σε δασικές εκτάσεις και να επιβραδύνουν άμεσα αν αντιληφθούν αγριογούρουνο στον δρόμο, καθώς συνήθως κινούνται σε αγέλες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, όταν εντοπίστηκε νεκρό αγριογούρουνο στο οδόστρωμα, στο ύψος του συνοικισμού Αφαία στο Χαϊδάρι.

Στο σημείο έσπευσαν εργαζόμενοι της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας Πειραιά), οι οποίοι απομάκρυναν το ζώο, το οποίο, σύμφωνα με την εικόνα που παρουσίαζε, είχε παρασυρθεί από βαρύ όχημα, πιθανότατα φορτηγό. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ειδικό όχημα στις εγκαταστάσεις του ΔΙΚΕΠΑΖ, όπου οδηγήθηκε σε αποτέφρωση, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό εμπλοκής αγριογούρουνου σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και μάλιστα μέσα σε αστική περιοχή, όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης.

Παρότι στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου υπάρχουν ήδη προειδοποιητικές πινακίδες για τη διέλευση αγριόχοιρων, το νέο περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων για την αποτροπή της εισόδου των ζώων στο οδικό δίκτυο.

Σε ποιες περιοχές κινούνται τα αγριογούρουνα

Σύμφωνα με τον ΠΕΣΥΔΑΠ, αγέλες αγριογούρουνων κινούνται και στις δύο πλευρές της Εθνικής Οδού, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, με αυξημένη κινητικότητα μεταξύ του Ποικίλου Όρους, του όρους Αιγάλεω και της περιοχής του Σχιστού.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τις βραδινές ώρες και στο σούρουπο, να μειώνουν ταχύτητα όταν κινούνται κοντά σε δασικές εκτάσεις και, αν αντιληφθούν την παρουσία αγριογούρουνου στον δρόμο, να επιβραδύνουν άμεσα, καθώς συνήθως τα ζώα κινούνται σε αγέλες και ενδέχεται να ακολουθούν και άλλα.

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