Άνδρας που έχασε πάνω από 60 κιλά αποκαλύπτει τις 5 συνήθειες που τον βοήθησαν στην απώλεια βάρους

Η απώλεια βάρους συνδέεται συχνά με αυστηρές δίαιτες και απαιτητικά προγράμματα γυμναστικής. Ωστόσο, ένας άνδρας που έχασε περισσότερα από 60 κιλά υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη αλλαγή ήρθε μέσα από απλές καθημερινές συνήθειες, τις οποίες κατάφερε να τηρήσει μακροπρόθεσμα. Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε τις πρακτικές που, όπως αναφέρει, τον βοήθησαν να πετύχει τον στόχο του.

Άνδρας αποκαλύπτει πώς έχασε πάνω από 60 κιλά χωρίς στερήσεις

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι για να χάσει κανείς πολλά κιλά χρειάζεται ακραία πειθαρχία. Ο Kuwar Kapur, ο οποίος κατάφερε να χάσει πάνω από 60 κιλά, υποστηρίζει το αντίθετο.

Ο ίδιος μοιράστηκε τις πέντε καθημερινές συνήθειες που τον βοήθησαν στην απώλεια βάρους, επισημαίνοντας ότι η συνέπεια είχε μεγαλύτερη σημασία από το προσωρινό κίνητρο.

5 συνήθειες που βοήθησαν τον Kuwar στην απώλεια βάρους

Πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα

Ένας 10λεπτος περίπατος μετά από κάθε γεύμα

Καθημερινό ζύγισμα

Αποφυγή των περιττών «υγρών» θερμίδων

Σταθερό ωράριο φαγητού

Πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα

Ο άνδρας αναφέρει ότι μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που έκανε ήταν να αυξήσει την πρόσληψη πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα. Όπως εξηγεί, μέχρι τότε η διατροφή του βασιζόταν κυρίως στους υδατάνθρακες. Όμως, όταν άρχισε να φτιάχνει τα γεύματά του με βάση τροφές πλούσιες σε πρωτεΐνη, ένιωθε χορτάτος για περισσότερη ώρα και οι λιγούρες μειώθηκαν αισθητά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της πείνας και περιορίζει το συχνό τσιμπολόγημα.

Ένας 10λεπτος περίπατος μετά από κάθε γεύμα

«Ακούγεται βαρετό. Γι’ αυτό ακριβώς ο κόσμος το αγνοεί», επισημαίνει ο Kuwar. «Ένα απλό περπάτημα 10 λεπτών μετά το φαγητό βελτίωσε την πέψη μου, ρύθμισε το σάκχαρο στο αίμα μου και λειτούργησε καλύτερα από τα περισσότερα συμπληρώματα καύσης λίπους, στα οποία ο κόσμος πετάει τα λεφτά του».

Καθημερινό ζύγισμα

«Οι περισσότεροι αποφεύγουν τη ζυγαριά επειδή εμπλέκονται συναισθηματικά. Εγώ σταμάτησα να αντιδρώ στον αριθμό και άρχισα να παρακολουθώ την τάση (trend)», εξηγεί ο άνδρας. «Δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που αρνείσαι να μετρήσεις», προσθέτει ο ίδιος, τονίζοντας ότι το γεγονός ότι επικεντρώθηκε στη μακροπρόθεσμη πρόοδο αντί να παρακολουθεί τις καθημερινές διακυμάνσεις τον κράτησε στον σωστό δρόμο.

Αποφυγή των περιττών «υγρών» θερμίδων

«Χωρίς να το καταλαβαίνω, κατανάλωνα πάνω από 600 θερμίδες καθημερινά από ροφήματα. Πλούσια μιλκσέικ, ζαχαρούχα ποτά, γλυκά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», θυμάται. «Απλώς αντικαθιστώντας τα παραπάνω με ροφήματα χωρίς περιττές θερμίδες και τεχνητά γλυκαντικά, πέτυχα πιο εύκολη καύση λίπους».

Σταθερό ωράριο φαγητού

«Το να τρως ανάλογα με τη διάθεσή σου ισούται με υπερφαγία. Το να τρως με πρόγραμμα ισούται με αποτελέσματα σε ένα πρόγραμμα αδυνατίσματος», τονίζει ο Kuwar. «Μόλις σταθεροποίησα τις ώρες των γευμάτων μου, η διατήρηση του θερμιδικού ελλείμματος σταμάτησε να φαντάζει ως καταναγκαστικό έργο».

Προσοχή: Πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στην διατροφή σας με στόχο την απώλεια βάρους πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή εξειδικευμένο διαιτολόγο.