Άνδρας που έχασε πάνω από 45 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτή η αλλαγή στον τρόπο ζωής μου είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο»

Ένας άνδρας είδε το βάρος του να εκτοξεύεται λόγω του άγχους και της κατανάλωσης φαγητού για συναισθηματικούς λόγους, κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του. Έτσι, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Σήμερα, έχοντας χάσει πάνω από 45 κιλά, δεν μοιράζεται απλώς μια ιστορία αδυνατίσματος, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για βιώσιμη απώλεια βάρους.

Η αύξηση βάρους λόγω άγχους

Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού του, ο Martin Christiansen στράφηκε στο φαγητό για να διαχειριστεί το άγχος του. Σήμερα, έχοντας αλλάξει ριζικά τις συνήθειές του, μοιράζεται το μυστικό της επιτυχίας του. Ο άνδρας καταγράφει σχολαστικά την πρόοδό του σε ένα υπολογιστικό φύλλο ώστε να μπορεί να παρακολουθεί καθημερινά το βάρος και την αρτηριακή του πίεση.

«Όταν επισκέπτομαι τον γιατρό μου για την απώλεια βάρους, συνήθως έχω μαζί μου μια παρουσίαση PowerPoint για να επισημάνω όσα έχω καταφέρει», αναφέρει ο Christiansen. Ξεφυλλίζοντας τα πρόσφατα στοιχεία των μετρήσεων του, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: Μέσα στον τελευταίο χρόνο, έχασε μόλις 1 κιλό μυϊκής μάζας αλλά 14 κιλά λίπους, ανεβάζοντας τη συνολική του απώλεια βάρους σε περισσότερα από 45 κιλά. Και η προσπάθειά του συνεχίζεται.

«Το πρόβλημά μου ήταν ότι πεινούσα συνέχεια»

Κατά το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του, το βάρος του Christiansen παρέμενε σταθερό γύρω στα 82 κιλά. Ωστόσο, το 2001, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους του διδακτορικού του, η πίεση της διατριβής και οι 18ωρες εργάσιμες ημέρες τον οδήγησαν στο φαγητό για συναισθηματικούς λόγους.

«Το πρόβλημά μου ήταν ότι πεινούσα συνέχεια», θυμάται. «Πεινούσα αφού είχα φάει. Πεινούσα ακόμα και όταν το στομάχι μου δεν χωρούσε άλλο φαγητό». Ο 53χρονος σήμερα Christiansen κατέφευγε συχνά σε μια κοντινή πιτσαρία στο Μέριλαντ. Η συνήθεια αυτή τον οδήγησε στο να φτάσει τα 175 κιλά, το υψηλότερο βάρος της ζωής του.

Η προσπάθεια για αλλαγή και το εμπόδιο του τραυματισμού

Αποφασισμένος να αλλάξει, ξεκίνησε το τρέξιμο, το οποίο έγινε η αγαπημένη του διέξοδος. Κατάφερε μάλιστα να τρέξει στον Μαραθώνιο του Σικάγο, μέχρι που ένας τραυματισμός στον μηνίσκο και δύο χειρουργικές επεμβάσεις του στέρησαν αυτή τη δυνατότητα. «Αυτή ήταν η τεχνική μου για να ελέγχω το βάρος μου», λέει ο Christiansen. Χωρίς την άσκηση, έπρεπε να στραφεί στη διατροφή.

Μια επιστημονική προσέγγιση στη δίαιτα

Ως μηχανολόγος μηχανικός και ερευνητής, αντιμετώπισε την απώλεια βάρους με βάση τα δεδομένα. Άρχισε να μελετά επιστημονικές δημοσιεύσεις και να δοκιμάζει διάφορα διατροφικά σχήματα: από περισσότερο κρέας, σε λιγότερο κρέας και μετά στα λαχανικά. Το 2020, ανακάλυψε τη δίαιτα Greger, του γιατρού Dr. Michael Greger.

Τι είναι η δίαιτα Greger (Greger Diet);

Σύμφωνα με τον Dr. Greger, η συγκεκριμένη διατροφή βασίζεται στις εξής αρχές:

Περιορισμός των εξής τροφών: Κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά και επεξεργασμένα τρόφιμα (junk food).

Αύξηση κατανάλωσης των εξής τροφών: Φρούτα, λαχανικά, όσπρια (φασόλια), δημητριακά ολικής αλέσεως, ξηροί καρποί, σπόροι και μανιτάρια.

Παρόλο που ο Christiansen έχασε αρχικά 17 κιλά, το βάρος του παρουσίαζε αυξομειώσεις για τα επόμενα τρία χρόνια. Παρέμεινε πιστός στο πρόγραμμα μέχρι τον Νοέμβριο του 2023, όταν ανακάλυψε τη μέθοδο που έφερε την οριστική αλλαγή στη ζωή του.

Ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα απώλειας βάρους

«Ο παθολόγος μου το πρότεινε», θυμάται ο Christiansen. Εκείνη την περίοδο ζύγιζε περίπου 160 κιλά και η γιατρός του τον προέτρεψε να εγγραφεί στο πρόγραμμα Healthful Eating, Activity & Weight του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρει συμβουλευτική σε ασθενείς που επιθυμούν να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να διαχειριστούν χρόνια νοσήματα.

Συναντήθηκε με έναν εξειδικευμένο γιατρό που αξιολόγησε τη διατροφή και τη φυσική του κατάσταση. Μαζί, σχεδίασαν ένα εξατομικευμένο πλάνο αδυνατίσματος, με μηνιαίες συναντήσεις για την παρακολούθηση της προόδου του.

Όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή του, ο Christiansen προσάρμοσε τη διαδικασία στα δικά του μέτρα. «Μπορεί να μην υπάρχει κάποια μαγική θεραπεία, αλλά αν υπάρχουν δεδομένα, θα κάνω τους υπολογισμούς. Είμαι μάλλον ο μόνος άνθρωπος που γνωρίζω, που έχει κάνει γραμμική παλινδρόμηση για την απώλεια βάρους μου. Πολλοί λένε ότι το βάρος αυξομειώνεται ακανόνιστα· εγώ τους απαντώ: “το δικό μου μειώνεται γραμμικά”».

Καθώς ακολουθούσε ήδη μια σταθερή ρουτίνα με περπάτημα —φτάνοντας έως και τα 96 χιλιόμετρα την εβδομάδα— το πλάνο ήταν να συνεχίσει αυτή τη δραστηριότητα. Παράλληλα, πρόσθεσε στο πρόγραμμά του ασκήσεις με βάρη με φυσικοθεραπευτή και ξυλουργικές εργασίες με βαριά υλικά.

Η χρήση του Mounjaro και η αλλαγή στη διατροφή του

Οι γιατροί του χορήγησαν αρχικά ένα χάπι απώλειας βάρους. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ο Christiansen ένιωθε χορτάτος μετά από ένα μόνο κομμάτι πίτσα. Σύντομα, ο γιατρός αντικατέστησε το χάπι με τη συνταγογράφηση του Mounjaro (τιρζεπατίδη), ενός φαρμάκου εγκεκριμένου για τη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2.

Πώς λειτουργεί το Mounjaro: Το φάρμακο ενεργοποιεί υποδοχείς στον εγκέφαλο για δύο ορμόνες (GIP και GLP-1) που παράγονται μετά το φαγητό. Αυτό οδηγεί σε μειωμένη όρεξη και μικρότερη πρόσληψη τροφής.

Μαζί με τις ενέσεις Mounjaro, ο Christiansen έπρεπε να εντάξει την κίνηση στην καθημερινότητά του και να κάνει σημαντικές διατροφικές αλλαγές, αυξάνοντας την πρόσληψη πρωτεΐνης.

Όχι στο fast food: Σταμάτησε να τρώει έτοιμα χάμπουργκερ.

Υγιεινές επιλογές: Γέμισε το ψυγείο του με καπνιστό σολομό και κρέας από τοπική φάρμα.

Σπιτικό φαγητό: Άρχισε να φτιάχνει μόνος του ζύμη για πίτσες με λεπτή κρούστα, γεμιστές με λαχανικά και ελάχιστο τυρί.

Σταθερή πρόοδος οδεύοντας προς τον στόχο του

Ο Christiansen συνέκρινε την πορεία του με τα αποτελέσματα κλινικών μελετών. Παρόλο που ο γιατρός του αύξησε τη δόση πιο αργά από ό,τι στις δοκιμές, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά.

Σήμερα, συνεχίζει να χάνει βάρος λαμβάνοντας τη μέγιστη δόση των 15 mg. «Στην τελευταία επίσκεψη στον γιατρό μου, έχανα περίπου 400 γραμμάρια την εβδομάδα, που παραμένει ένας πολύ ικανοποιητικός ρυθμός», καταλήγει.

Η ρουτίνα που του άλλαξε τη ζωή

«Προσπαθώ να κάνω κάτι κάθε μέρα», λέει ο Christiansen για τη ρουτίνα γυμναστικής του. Με ελάχιστες εξαιρέσεις —ιδιαίτερα τις τηγανητές πατάτες— η διατροφή του επικεντρώνεται πλέον σε φυσικές, μη επεξεργασμένες τροφές (whole foods). Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά: η αρτηριακή του πίεση επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα και έχει χάσει πάνω από 45 κιλά, μια μείωση της τάξης του 26% σύμφωνα με τους υπολογισμούς του.

Σήμερα ζυγίζει περίπου 125 κιλά. Παρόλο που έχει ακόμα δρόμο μπροστά του, ο Christiansen δηλώνει πως δεν έχει θέσει έναν συγκεκριμένο τελικό στόχο. «Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ», προσθέτει.

Το μυστικό της επιτυχίας του: Η δύναμη της θέλησης

Ο Christiansen παρομοιάζει τον αγώνα για την απώλεια βάρους με τις ακαδημαϊκές του επιτυχίες. «Ο κόσμος με ρωτούσε παλαιότερα τι χρειάζεται για να πάρεις ένα διδακτορικό. Χρειάζονται μόνο δύο πράγματα: Πρέπει να το επιθυμείς πραγματικά και να έχεις θέληση κάθε μέρα». Η δύναμη της θέλησης είχε τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην προσπάθειά του.