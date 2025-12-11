Απώλεια βάρους: Άνδρας εξηγεί πώς το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να χάσει 44 κιλά – «Ύστερα από 14 χρόνια πέτυχα τον στόχο μου»

  • Ο Chris Boyle κατάφερε να χάσει 44 κιλά το 2025, χάρη στο πρόγραμμα MAN v FAT Football, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά άνδρες να μειώσουν το βάρος τους μέσω εβδομαδιαίων αγώνων ποδοσφαίρου και ομαδικής υπευθυνότητας.
  • Ο 35χρονος Boyle δήλωσε ότι «προσπαθούσε να χάσει βάρος για περίπου 14 χρόνια», κάνοντας δίαιτες μόδας, αλλά πάντα κατέληγε να ξαναπαίρνει τα κιλά, συν κάποια επιπλέον.
  • Το πρόγραμμα συνδυάζει εβδομαδιαίες ζυγίσεις με 28λεπτους αγώνες ποδοσφαίρου, ενώ ο ομαδικός ανταγωνισμός και το υποστηρικτικό περιβάλλον βοήθησαν τον Boyle να διατηρήσει το κίνητρό του και να δημιουργήσει φιλίες.
Άνδρας εξηγεί πώς το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να χάσει 44 κιλά - «Μετά από 14 χρόνια πέτυχα το στόχο μου»
Ένας άνδρας που κατάφερε να χάσει 44 κιλά, μοιράζεται την προσωπική του εμπειρία. Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες αποφάσισε να αλλάξει τρόπο ζωής. Έτσι, πέτυχε το στόχο του και βελτίωσε την φυσική του κατάσταση με ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στο ποδόσφαιρο.

Άνδρας που έχασε 40 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτή είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για βιώσιμη απώλεια βάρους»

Η μακροχρόνια προσπάθεια για απώλεια βάρους

Ο Chris Boyle έχασε 44 κιλά το 2025 με τη βοήθεια του MAN v FAT Football, ενός προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά άνδρες να μειώσουν το βάρος τους μέσα από εβδομαδιαίους αγώνες ποδοσφαίρου μικρής διάρκειας και ομαδική υπευθυνότητα.

Ο 35χρονος Boyle δήλωσε: «Προσπαθούσα να χάσω βάρος για περίπου 14 χρόνια. Ξεκινούσα συνεχώς την τελευταία δίαιτα της μόδας, έχανα βάρος για τρεις μήνες και μετά έφτανα στα όρια μου με αποτέλεσμα να ξαναπαίρνω όλα τα κιλά, συν κάποια επιπλέον.

Άνδρας που έχασε 20 κιλά σε 9 μήνες και ανέστρεψε τον διαβήτη συμβουλεύει: «Υιοθετήστε υγιεινές συνήθειες»

Προσπαθούσα να χάσω βάρος πριν τα Χριστούγεννα γιατί ήξερα ότι θα έπαιρνα πολλά κιλά στις γιορτές. Πριν τα Χριστούγεννα του 2024, δεν είχα χάσει καθόλου βάρος, αλλά είχα πάρει πολλά κιλά. Στις 29 Δεκεμβρίου αποφάσισα ότι θα ξεκινούσα ξανά την απώλεια βάρους, σοβαρά αυτή τη φορά.

Αλλά απλώς έκανα το ίδιο όπως πριν. Ξεκινώντας από 155 κιλά ξεκίνησα μια δίαιτα μόδας και μέχρι τον Μάρτιο είχα χάσει μόνο 6 κιλά. Kατάλαβα ότι ήμουν έτοιμος να φτάσω ξανά σε τέλμα».

Το πρόγραμμα ποδοσφαίρου που τον βοήθησε να χάσει βάρος

Το πρόγραμμα MAN v FAT Football απευθύνεται σε άνδρες με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) άνω του 27,5 και συνδυάζει εβδομαδιαίες ζυγίσεις με 28λεπτους αγώνες ποδοσφαίρου μικρής διάρκειας. Οι ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη συνολική απώλεια βάρους έχουν επιπλέον οφέλη, καθώς επηρεάζεται η θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Ο Boyle τόνισε ότι το ομαδικό περιβάλλον και ο φιλικός ανταγωνισμός τον βοήθησαν να διατηρήσει το κίνητρό του, πέρα από τους τρεις μήνες. «Έχω παίξει σε ομάδες ράγκμπι στη ζωή μου αλλά πάντα ένιωθα ότι δεν ανήκω εκεί πραγματικά. Στο MAN v FAT εντάχθηκα σε μια ομάδα που ήταν τόσο φιλόξενη. Μου έδωσε το αίσθημα της ομάδας που μου έλειπε και την επιπλέον υπευθυνότητα που χρειαζόμουν για να συνεχίσω να χάνω βάρος και να μην απογοητεύσω την ομάδα μου.

Από τότε που εντάχθηκα στην ομάδα, ξέρω ότι έχω κάνει φιλίες για μια ζωή, ανθρώπους που με υποστηρίζουν καθημερινά. Χωρίς αυτό το πρόγραμμα, πιθανόν να μην τους είχα γνωρίσει ποτέ και να μην ήμουν εκεί που βρίσκομαι σήμερα».

