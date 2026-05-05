Αμπάς Αραγτσί: Η «Επιχείρηση Ελευθερία» οδηγεί σε «Επιχείρηση Αδιέξοδο» – Κίνδυνος τελμάτωσης για ΗΠΑ και ΗΑΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δείχνουν πως δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Ιρανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην πρόοδο που καταγράφεται στις συνομιλίες, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πακιστάν, το οποίο, όπως σημείωσε, συμβάλλει θετικά στη διαδικασία.

Παράλληλα, ο Αμπάς Αραγτσί κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν προσοχή, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν να εμπλακούν ξανά σε ένα «τέλμα», εξαιτίας ενεργειών τρίτων παραγόντων. Ανάλογη σύσταση απηύθυνε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Events in Hormuz make clear that there’s no military solution to a political crisis.

As talks are making progress with Pakistan’s gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.

Project Freedom is Project Deadlock».

Με την αναφορά του στο «Project Freedom», ο Αραγτσί άφησε αιχμές για την πορεία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι καταλήγει να μετατρέπεται σε «Project Deadlock».