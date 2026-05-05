Ιρανός αξιωματούχος: Οι προσπάθειες των ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστούν με συντριπτική απάντηση

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Το Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε αμερικανική προσπάθεια παρέμβασης στα Στενά του Ορμούζ θα προκαλέσει «αποφασιστική και συντριπτική απάντηση». Τη δήλωση έκανε ο Γιαντολάχ Τζαβάνι, αξιωματούχος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο Τζαβάνι δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ISNA ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να διαχειριστεί το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ μέσω πίεσης προς την Τεχεράνη.

Η πίεση προς την Τεχεράνη

«Το πρόβλημα του Τραμπ σήμερα είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Χτύπησε όλες τις πόρτες κατά τη διάρκεια του 40ήμερου πολέμου και μετά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα», δήλωσε ο Τζαβάνι στο ιρανικό πρακτορείο ISNA.

Όπως ανέφερε ο αξιωματούχος του IRGC, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού μέσω «πίεσης» προς το Ιράν.

«Αυτό σημαίνει ότι η Αμερική δεν είναι πλέον υπερδύναμη· έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια υπερδύναμη», είπε, επαναλαμβάνοντας προηγούμενες δηλώσεις εκπροσώπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η προειδοποίηση για πιθανή σύγκρουση

Ο Τζαβάνι υποστήριξε ακόμη ότι οι απώλειες των ΗΠΑ θα είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες του Ιράν, σε περίπτωση σύγκρουσης.

«Οι ΗΠΑ θα δοκιμάσουν τη δύναμή τους, θα ρίξουν όλη τους την ισχύ στη μάχη και τελικά θα ηττηθούν», κατέληξε ο Τζαβάνι.

Πηγή: Al Jazeera

