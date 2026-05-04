Στενά του Ορμούζ: Είναι το «Project Freedom» μία ανθρωπιστική χειρονομία ή ένας γρήγορος δρόμος προς περισσότερους πολέμους;

Το «Project Freedom» έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κλασικού επεισοδίου του «Trump Show», της σειράς ριάλιτι που ο υπόλοιπος κόσμος δεν χρειάζεται απλώς να παρακολουθεί, αλλά να βιώνει και να επιβιώνει, σημειώνει ο Guardian, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η επιχείρηση.

Ο Τραμπ πέρασε το Σαββατοκύριακο στη Φλόριντα, χτυπώντας το τύμπανο του πολέμου. Το Ιράν δεν είχε «πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα» για τις προηγούμενες παραβάσεις του, έγραψε σε ανάρτηση πριν το απόγευμα της Παρασκευής, ξεσηκώνοντας το πλήθος που τον άκουγε στη μεγαλύτερη κοινότητα συνταξιούχων της Αμερικής.

«Ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο, επειδή νομίζω ότι θα συμφωνούσατε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους τρελούς να έχουν πυρηνικά όπλα. Συμφωνείτε;» ρώτησε, και το πλήθος των Maga έδωσε φωνάζοντας τη συγκατάθεσή του.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, όταν ο Τραμπ κάθισε για άλλη μια φορά να γράψει στην ιστοσελίδα του Truth Social, η διάθεσή του είχε αλλάξει. Ο πρόεδρος επέστρεψε στη νοοτροπία του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, υποσχόμενος μια ανθρωπιστική χειρονομία για τους αιώνες, απελευθερώνοντας τα πλοία και τα πληρώματα που είχαν αποκλειστεί στον Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν. Ήταν προετοιμασμένος να το κάνει αυτό όχι μόνο για τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για λογαριασμό της «χώρας του Ιράν» ειδικότερα.

Σε αυτή τη νέα προσέγγιση του αδιεξόδου, οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν είχαν «πολύ θετικές συζητήσεις». Πρόκειται για ακόμα μία μεταστροφή από την κατηγορηματική απόρριψη της τελευταίας ειρηνευτικής πρότασης της Τεχεράνης από τον Τραμπ λίγες ώρες πριν.

Η εκπληκτικά καλή είδηση ​έγινε ​λίγες ώρες πριν το άνοιγμα των αγορών και η ανάρτησή του μείωσε σημαντικά την τιμή του πετρελαίου, έστω και προσωρινά, φέρνοντας κέρδη σε όσους στοιχηματίζουν με τον σωστό τρόπο. Πρόσφατες αναφορές επιβεβαίωσαν ότι η αστάθεια του Τραμπ έχει αποφέρει πολλά χρήματα σε όσους πραγματοποιούν συναλλαγές πολλών εκατομμυρίων δολαρίων λίγο τις προεδρικές ανακοινώσεις.

Σίγουρα υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό. Δεν είναι μυστικό ότι ο Τραμπ είναι ανήσυχος ως προς το αδιέξοδο από το «όχι πόλεμος, όχι ειρήνη», της εκεχειρίας ενός μήνα και του επ’ αόριστον κλεισίματος των στενών του Ορμούζ, με όλες τις οικονομικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται.

Στις παγκόσμιες αγορές, έχει ήδη κερδίσει το παρατσούκλι Taco (Trump Always Chickens Out – Ο Τραμπ πάντα διστάζει). Την περασμένη εβδομάδα, ένας trader είπε στον Javier Blas, αρθρογράφο του Bloomberg, ότι ο Τραμπ είχε γίνει γνωστός ως Nacho (Not A Chance Hormuz Opens -Δεν υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει η ζώνη του Ορμούζ).

Οι ΗΠΑ ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους

Αν και μερικές φορές δείχνει να επιδεικνύει κάτι σαν αδιαφορία απέναντι στην κατάσταση στον Κόλπο, δεν αποτελεί μυστικό ότι ο Τραμπ έχει ξεσπάσματα έντονης ανυπομονησίας και επιχειρούσε απεγνωσμένα να αλλάξει το αφήγημα. Αυτό που κρέμεται σε μία κλωστή μέχρι στιγμής είναι το εάν θα έσπαγε το status quo με ειρήνη ή πόλεμο.

Οι ΗΠΑ πάντως ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας. Τώρα έχουν τρία αεροπλανοφόρα στην περιοχή και ανεφοδιάζουν τα δεξαμενόπλοια. Την Πέμπτη, ο Τραμπ ενημερώθηκε για τις επιλογές του από τους στρατιωτικούς ηγέτες του.

Σύμφωνα με το Axios, μία από αυτές τις επιλογές ήταν το βίαιο άνοιγμα του στενού μέσω της ισχύος του αμερικανικού ναυτικού, με πυρά αν χρειαζόταν. Αυτό φαινόταν να είναι μια πραγματική πιθανότητα, αλλά την τελευταία στιγμή, ο Τραμπ φέρεται να απομακρύνθηκε από αυτό το ριψοκίνδυνο στοίχημα.

Το Project Freedom προσφέρει καθοδήγηση στα εμπορικά πλοία για την πλοήγηση στο στενό, όχι την προστασία μιας ναυτικής συνοδείας. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για μια αναδιαμόρφωση μιας επιχείρησης συντονισμού που ήταν ήδη σε εξέλιξη, με την ονομασία Maritime Freedom Construct, η οποία προωθούσε μια διαδρομή που ακολουθεί τη νότια πλευρά του στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ, όπως είναι χαρακτηριστικό, της έδωσε έναν πιο ελκυστικό τίτλο.

Από την άλλη πλευρά, το καθεστώς στην Τεχεράνη, που δεν είναι γνωστό για τα ανθρωπιστικά του ένστικτα, δεν επρόκειτο ποτέ να συμφωνήσει με την ιδέα μιας καλής πράξης που έγινε εκ μέρους του. Για τους Φρουρούς της Επανάστασης, το θέμα είναι ποιος ελέγχει το στενό και είναι σαφώς προετοιμασμένοι να αναλάβουν κινδύνους για να κρατήσουν το κύριο σημείο άσκησης πίεσης.

Η πρώτη αναφορά για εμπορικό πλοίο που δέχτηκε πυρά από «άγνωστους βλήματα» ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στο Truth Social, και το απόγευμα της Δευτέρας ένα φορτηγό πλοίο που λειτουργούσε από τη Νότια Κορέα ανέφερε έκρηξη και πυρκαγιά.

Γρήγορη οδός για την επανέναρξη των εχθροπραξιών;

Το Project Freedom θα μπορούσε, επομένως, να αποτελέσει μια γρήγορη οδό για την επανέναρξη των εχθροπραξιών, μια προοπτική για την οποία οι ΗΠΑ προετοιμάζονταν ούτως ή άλλως, ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι διαμορφώνει τις συνθήκες μιας επιστροφής στις μάχες με τέτοιο τρόπο ώστε το Ιράν να θεωρείται ο επιτιθέμενος.

Η άλλη διέξοδος είναι η επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τελικά ένας συμβιβασμός για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως αυτός που συζητούνταν όταν οι Τραμπ και Νετανιάχου ξεκίνησαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου.

Το κύριο εμπόδιο για μια συμφωνία τώρα είναι η πεποίθηση και από τις δύο πλευρές ότι η άλλη πρέπει να είναι η πρώτη που θα συμφωνήσει. Το Ιράν πράγματι πλήττεται άσχημα. Ένα εκατομμύριο Ιρανοί έχουν χάσει τις δουλειές τους από την έναρξη του πολέμου και πολλοί περισσότεροι δεν πληρώνονται, ενώ ο πληθωρισμός των τροφίμων ξεπερνά το 100%.

Το καθεστώς, ωστόσο, πιστεύει ότι υπάρχουν αρκετά κενά στον αμερικανικό αποκλεισμό. Το Ιράν έχει περάσει πολύ χειρότερα και δεν είναι κάτι καινούργιο η ανυπακοή της Τεχεράνης στην παγκόσμια σκηνή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και οι άλλοι εναπομείναντες υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων του Ιράν στοιχηματίζουν ότι ο Τραμπ θα είναι αυτός που θα ανοιγοκλείσει τα μάτια του πρώτος. Μπορεί να είναι και έκπληκτοι που δεν το έχει κάνει ήδη. Είναι ιδιαίτερα απασχολημένος με τις διακυμάνσεις των αγορών, ενώ γνωρίζει ότι ένα κακό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο θα αποδυνάμωνε σοβαρά την προεδρία του.

Προς το παρόν τουλάχιστον (και ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να αλλάξει ξανά κατεύθυνση με μια αστραπιαία ανάρτηση στο Truth Social), ο Τραμπ εμμένει στην απαίτησή του να παραδώσει το Ιράν το πυρηνικό του πρόγραμμα μια για πάντα ως πρωταρχική προϋπόθεση για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Γενικότερα, έχει δείξει ότι τον ενδιαφέρουν λιγότερο οι δημοσκοπήσεις δημοτικότητας και περισσότερο ο αντίκτυπος που αφήνει στον κόσμο, ακόμη και αν αυτός ο αντίκτυπος μετριέται σε κρατήρες βομβών. Ένα ανησυχητικό προφίλ στο περιοδικό Atlantic την περασμένη εβδομάδα επικαλέστηκε πηγές από τον στενό κύκλο του Τραμπ που έλεγαν ότι έχει χαλαρώσει τη σύγκριση του εαυτού του κατ’ ιδίαν με ανθρώπους όπως ο Ουάσινγκτον και ο Λίνκολν (κάτι που ήταν αρκετά ανησυχητικό) και τώρα βλέπει την ομάδα των συνομηλίκων του ως τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Ιούλιο Καίσαρα και τον Ναπολέοντα.

«Μιλάει τελευταία για το πώς είναι το πιο ισχυρό άτομο που έζησε ποτέ», είπε ένας έμπιστος άνθρωπος. «Θέλει να τον θυμούνται ως αυτόν που έκανε πράγματα που άλλοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν, λόγω της απόλυτης δύναμης και της δύναμης της θέλησής του».

Μια ακόμη νοοτροπία σαν κι αυτή στην παγκόσμια σκηνή είναι ένα επεισόδιο του Trump Show που κανείς δεν θέλει να δει. Τουλάχιστον μερικοί από τους αυτοκράτορες της ιστορίας είχαν κάποιον στο αυτί τους για να τους υπενθυμίζει τις ανθρώπινες αδυναμίες τους. Δεν έχει μείνει κανείς στον Λευκό Οίκο για να το κάνει αυτό για τον Τραμπ, καταλήγει ο Guardian.