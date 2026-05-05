Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης 5 Μαΐου προς Τετάρτη 6 Μαΐου, ενώ η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε, σύμφωνα με τον ίδιο, στις προτάσεις του Κιέβου για εκεχειρία.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφασή του συνδέεται με την πεποίθησή του πως «η ανθρώπινη ζωή είναι ασυγκρίτως πολυτιμότερη από τον “εορτασμό” οποιασδήποτε επετείου».

«Υπό αυτό το πρίσμα, ανακοινώνουμε κατάπαυση πυρός από τις 00:00 τη νύχτα της 5ης προς 6η Μαΐου», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσδιόρισε τη διάρκεια της εκεχειρίας. Ο ίδιος επισήμανε ότι η Ουκρανία θα ενεργήσει «συμμετρικά» από εκείνη τη στιγμή.

Η ανακοίνωση του Ζελένσκι έγινε μετά την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να κηρύξει διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας προειδοποίησε, ταυτόχρονα, ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις, «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

