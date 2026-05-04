Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα

Enikos Newsroom

Διεθνή Νέα

gaza

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα σήμερα Δευτέρα 4/5, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Μία επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό στρατόπεδο Bureij της Λωρίδας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας πολλά άλλα.

Μια άλλη αεροπορική επιδρομή νοτιοανατολικά της πόλης της Γάζας σκότωσε ένα άλλο άτομο και τραυμάτισε επίσης αρκετούς άλλους.

Το παλαιστινιακό υπουργείο υγείας ανέφερε ότι δύο σοροί και εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία τις τελευταίες 24 ώρες, σημειώνοντας ότι άλλοι παραμένουν κάτω από ερείπια ή σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες από τις ομάδες διάσωσης.

Σημειώνεται ότι από τη στιγμή της υπογραφής της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, το υπουργείο έχει καταγράψει 832 θανάτους και 2.354 τραυματισμούς, μαζί με 767 πτώματα που ανακτήθηκαν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό από τις 7 Οκτωβρίου 2023 σε 72.612 νεκρούς και 172.457 τραυματίες.

