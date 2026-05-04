Τραμπ: Το Ιράν επιτέθηκε σε πλοία – Καταρρίψαμε επτά ταχύπλοα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ανάρτηση του στο Truth Social, ότι το Ιράν προχώρησε σε επιθέσεις κατά «άσχετων χωρών» σε σχέση με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom».

Όπως ανέφερε, μεταξύ των στόχων ήταν και ένα νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο.

«Καταρρίψαμε επτά ταχύπλοα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν επτά μικρά ιρανικά σκάφη.

«Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, “ταχύπλοα”. Είναι ό,τι τους έχει απομείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χωρίς ζημιές στη διέλευση»

Παρά την ένταση, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά, πέρα από το περιστατικό με το νοτιοκορεατικό πλοίο.

Ανακοίνωση για συνέντευξη Τύπου

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων Νταν Κέιν θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου το επόμενο πρωί για το θέμα.