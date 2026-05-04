Στενά του Ορμούζ: «Να μείνει μακριά από τις αμερικανικές δυνάμεις» προειδοποιούν το Ιράν οι ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «συνιστά έντονα» στις ιρανικές δυνάμεις να παραμείνουν μακριά από αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, εν μέσω κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το CNN.

Βύθιση ιρανικών σκαφών και αναχαιτίσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη που επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Τα σκάφη χτυπήθηκαν από ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk, μετά από επιθέσεις με πυραύλους cruise, drones και μικρά ταχύπλοα που αποδίδονται στο Ιράν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Project Freedom» και προστασία πλοίων

Η επιχείρηση «Project Freedom», όπως την αποκαλούν οι ΗΠΑ, στοχεύει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Ο Κούπερ τόνισε ότι πρόκειται για «αμυντική επιχείρηση», στο πλαίσιο της οποίας έχουν αναπτυχθεί αντιβαλλιστικά αντιτορπιλικά και ένα ευρύ σύστημα προστασίας που περιλαμβάνει πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ηλεκτρονικό πόλεμο.

«Τα πλοία στον Κόλπο ανήκουν σε 87 χώρες και τα ενθαρρύνουμε να διασχίσουν τα Στενά», ανέφερε.

«Διάδρομος μίας κατεύθυνσης»

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι έχουν δημιουργήσει έναν «μονόδρομο» θαλάσσιο διάδρομο, προκειμένου εμπορικά πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο να μπορέσουν να εξέλθουν με ασφάλεια.

Ο Κούπερ διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για συνοδεία πλοίων, αλλά για ένα πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα που παρέχει ευρύτερη προστασία.

Κατηγορίες κατά των Φρουρών της Επανάστασης

Ο επικεφαλής του CENTCOM κατηγόρησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι επιτέθηκε τόσο σε αμερικανικά πολεμικά πλοία όσο και σε εμπορικά σκάφη.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τέτοιες επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών «ξεπερνά τις προσδοκίες».