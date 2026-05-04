Στενά του Ορμούζ: «Να μείνει μακριά από τις αμερικανικές δυνάμεις» προειδοποιούν το Ιράν οι ΗΠΑ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, Πηγή: Al Arabiya
Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, Πηγή: Al Arabiya

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι «συνιστά έντονα» στις ιρανικές δυνάμεις να παραμείνουν μακριά από αμερικανικά στρατιωτικά μέσα, εν μέσω κλιμάκωσης στα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το CNN.

Τραμπ: Απειλεί ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου γης» αν παρέμβει στην επιχείρηση «Project Freedom»

Βύθιση ιρανικών σκαφών και αναχαιτίσεις

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη που επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Τα σκάφη χτυπήθηκαν από ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk, μετά από επιθέσεις με πυραύλους cruise, drones και μικρά ταχύπλοα που αποδίδονται στο Ιράν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Project Freedom» και προστασία πλοίων

Η επιχείρηση «Project Freedom», όπως την αποκαλούν οι ΗΠΑ, στοχεύει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Ο Κούπερ τόνισε ότι πρόκειται για «αμυντική επιχείρηση», στο πλαίσιο της οποίας έχουν αναπτυχθεί αντιβαλλιστικά αντιτορπιλικά και ένα ευρύ σύστημα προστασίας που περιλαμβάνει πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ηλεκτρονικό πόλεμο.

«Τα πλοία στον Κόλπο ανήκουν σε 87 χώρες και τα ενθαρρύνουμε να διασχίσουν τα Στενά», ανέφερε.

«Διάδρομος μίας κατεύθυνσης»

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν επίσης ότι έχουν δημιουργήσει έναν «μονόδρομο» θαλάσσιο διάδρομο, προκειμένου εμπορικά πλοία που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο να μπορέσουν να εξέλθουν με ασφάλεια.

Ο Κούπερ διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για συνοδεία πλοίων, αλλά για ένα πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα που παρέχει ευρύτερη προστασία.

Κατηγορίες κατά των Φρουρών της Επανάστασης

Ο επικεφαλής του CENTCOM κατηγόρησε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ότι επιτέθηκε τόσο σε αμερικανικά πολεμικά πλοία όσο και σε εμπορικά σκάφη.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τέτοιες επιθέσεις, ενώ υπογράμμισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών «ξεπερνά τις προσδοκίες».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

ΑΣΕΠ: Γραπτός διαγωνισμός για την ΥΠΑ – Όλες οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης

Πανελλήνιες 2026: Ποιοι υποψήφιοι μπορούν να πάρουν 1.000 ευρώ

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:21 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Πούτιν: Ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία για την Ημέρα Νίκης – Απειλές για πλήγμα στο Κίεβο αν η Ουκρανία διαταράξει τους εορτασμούς

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε διήμερη εκεχειρία στον πόλεμο με την Ουκρανί...
21:16 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος μαθητής που συνεργάζεται με τη NASA για τη συνέχεια των διαστημικών αποστολών Voyager

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είναι 15 ετών μαθητής της Γ’ τάξης του Γυμνασίου. Ταυτόχρονα είναι ά...
20:40 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία: Δύο νεκροί και πάνω από 15 τραυματίες – Βίντεο απο τη στιγμή της σύλληψης του δράστη

Για δύο νεκρούς και τουλάχιστον 15 ακόμη τραυματίες – εκ των οποίων οι δύο σοβαρά –...
19:25 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της» μετά την ένταση ΗΠΑ-Γερμανίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή