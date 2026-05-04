Λευκός Οίκος: Ανάρτησε φωτογραφία με τον Τραμπ ως Mandalorian για την «Ημέρα Star Wars»

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απεικονίζεται ως ο ήρωας της σειράς «The Mandalorian» της Disney, με αφορμή την 4η Μαΐου, γνωστή και ως «Star Wars Day».

Στην εικόνα, ο Τραμπ εμφανίζεται ως Din Djarin από το «The Mandalorian», κρατώντας την αμερικανική σημαία, ενώ δίπλα του βρίσκεται ο Grogu, γνωστός και ως «Baby Yoda».

«This is the way»

Στην ανάρτηση στα social media αναφέρεται: «Σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη — η Αμερική είναι έτοιμη. This is the way. May the 4th be with you».

Παραβίαση του «κανόνα» των Mandalorian

Στην εικόνα, ο Τραμπ κρατά το κράνος του χαρακτήρα, κάτι που θεωρείται σοβαρή παραβίαση του κώδικα των Mandalorian, καθώς κανονικά δεν εμφανίζονται χωρίς αυτό, σημειώνει το Variety.

Ωστόσο, όπως έχει δείξει και η ίδια η σειρά, υπάρχουν εξαιρέσεις, κυρίως για αφηγηματικούς λόγους.

Παρόμοια ανάρτηση και πέρυσι

Πέρυσι, για την ίδια ημέρα, ο Λευκός Οίκος είχε δημοσιεύσει εικόνα δημιουργημένη με AI που παρουσίαζε τον Τραμπ ως Jedi, με πολιτικό μήνυμα κατά των αντιπάλων του.

Παρά το γεγονός ότι οι αντίπαλοι περιγράφονταν ως «Sith Lords», ο Τραμπ κρατούσε κόκκινο φωτόσπαθο, το οποίο στη μυθολογία του Star Wars συνδέεται με τους «κακούς» χαρακτήρες.

Νέα ταινία «The Mandalorian and Grogu»

Η ταινία «The Mandalorian and Grogu» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου 2026, σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό.

Η ιστορία ακολουθεί τον Din Djarin και τον Grogu σε έναν γαλαξία που προσπαθεί να ανακάμψει μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας, με τη Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη.