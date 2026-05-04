Λευκός Οίκος: Ανάρτησε φωτογραφία με τον Τραμπ ως Mandalorian για την «Ημέρα Star Wars»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πηγή: Λευκος Οίκος
Πηγή: Λευκος Οίκος

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα με τον Ντόναλντ Τραμπ να απεικονίζεται ως ο ήρωας της σειράς «The Mandalorian» της Disney, με αφορμή την 4η Μαΐου, γνωστή και ως «Star Wars Day».

Στην εικόνα, ο Τραμπ εμφανίζεται ως Din Djarin από το «The Mandalorian», κρατώντας την αμερικανική σημαία, ενώ δίπλα του βρίσκεται ο Grogu, γνωστός και ως «Baby Yoda».

«This is the way»

Στην ανάρτηση στα social media αναφέρεται: «Σε έναν γαλαξία που απαιτεί δύναμη — η Αμερική είναι έτοιμη. This is the way. May the 4th be with you».

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White House (@whitehouse)

Παραβίαση του «κανόνα» των Mandalorian

Στην εικόνα, ο Τραμπ κρατά το κράνος του χαρακτήρα, κάτι που θεωρείται σοβαρή παραβίαση του κώδικα των Mandalorian, καθώς κανονικά δεν εμφανίζονται χωρίς αυτό, σημειώνει το Variety.

Ωστόσο, όπως έχει δείξει και η ίδια η σειρά, υπάρχουν εξαιρέσεις, κυρίως για αφηγηματικούς λόγους.

Παρόμοια ανάρτηση και πέρυσι

Πέρυσι, για την ίδια ημέρα, ο Λευκός Οίκος είχε δημοσιεύσει εικόνα δημιουργημένη με AI που παρουσίαζε τον Τραμπ ως Jedi, με πολιτικό μήνυμα κατά των αντιπάλων του.

Παρά το γεγονός ότι οι αντίπαλοι περιγράφονταν ως «Sith Lords», ο Τραμπ κρατούσε κόκκινο φωτόσπαθο, το οποίο στη μυθολογία του Star Wars συνδέεται με τους «κακούς» χαρακτήρες.

Trump Jedi

Νέα ταινία «The Mandalorian and Grogu»

Η ταινία «The Mandalorian and Grogu» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Μαΐου 2026, σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό.

Η ιστορία ακολουθεί τον Din Djarin και τον Grogu σε έναν γαλαξία που προσπαθεί να ανακάμψει μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας, με τη Νέα Δημοκρατία να προσπαθεί να διατηρήσει την τάξη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Έρευνα της ΕΚΤ: Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φοβούνται για νέο φαινόμενο πληθωριστικής έξαρσης

Καφές: Γιατί δεν μειώνεται η τιμή παρά τη διεθνή πτώση

Πώς ο καφές αναδιαμορφώνει τη σύνδεση εντέρου και εγκεφάλου

Eπιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν ανακαλύψει τι προκαλεί τα «φαντάσματα»
περισσότερα
19:25 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Μελόνι: «Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ασφάλειά της» μετά την ένταση ΗΠΑ-Γερμανίας

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την ...
18:49 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη Λειψία – Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στη πόλη της Λειψίας. Σ...
18:45 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ: Αναχαιτίστηκαν τρεις πύραυλοι, ο τέταρτος έπεσε στη θάλασσα – Drone χτύπησε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα

Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρεις πυραύλους π...
18:28 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Στενά του Ορμούζ: Οι ΗΠΑ μιλούν για «πλήρη έλεγχο» – Το Ιράν απαντά με καταγγελίες για «ψέματα»

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε την Κίνα να εντείνει τις διπλωματικές της...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή