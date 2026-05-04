Προσοχή: Νέα απάτη με παραπλανητικά SMS για δήθεν πληρωμή δημοτικών προστίμων – «Μην βιαστείς να το πατήσεις»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Απάτη, κινητό

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι δημότες που δέχονται στα κινητά τους τηλέφωνα, μηνύματα που τους καλούν να πληρώσουν πρόστιμα παραβάσεων συνιστούν ο δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως επισημαίνουν, «επιτήδειοι επιχειρούν ηλεκτρονική απάτη σε βάρος πολιτών και τις τελευταίες ώρες. Αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα στα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις, καθώς και σύνδεσμος σε ιστοσελίδα, η οποία παραπέμπει στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μάλιστα εκτός των διακριτικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχει και κωδικός RF για την πληρωμή».

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, «όπως και τα μηνύματα είναι παραπλανητικά» διευκρινίζει ο δήμος Θεσσαλονίκης, «και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο».

Ο Δήμος εφιστά την προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (politis.thessaloniki.gr), η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση απάτης, ο Δήμος έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ για την απάτη

«ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ. Μην βιαστείς να το πατήσεις! Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία» αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή της στο Χ.

Μάλιστα η Ελληνική Αστυνομία παραθέτει μία φωτογραφία με το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι

Δείτε το:

 

