Προσοχή: Νέα απάτη με παραπλανητικά SMS για δήθεν πληρωμή δημοτικών προστίμων – «Μην βιαστείς να το πατήσεις»

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι δημότες που δέχονται στα κινητά τους τηλέφωνα, μηνύματα που τους καλούν να πληρώσουν πρόστιμα παραβάσεων συνιστούν ο δήμος Θεσσαλονίκης και η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως επισημαίνουν, «επιτήδειοι επιχειρούν ηλεκτρονική απάτη σε βάρος πολιτών και τις τελευταίες ώρες. Αποστέλλονται μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα στα οποία αναφέρονται φερόμενες παραβάσεις, καθώς και σύνδεσμος σε ιστοσελίδα, η οποία παραπέμπει στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα μάλιστα εκτός των διακριτικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπάρχει και κωδικός RF για την πληρωμή».

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, «όπως και τα μηνύματα είναι παραπλανητικά» διευκρινίζει ο δήμος Θεσσαλονίκης, «και στόχο έχουν να αποσπάσουν χρήματα με τρόπο παράνομο».

Ο Δήμος εφιστά την προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή, παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (politis.thessaloniki.gr), η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΑΔΕ.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση απάτης, ο Δήμος έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ για την απάτη

«ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ. Μην βιαστείς να το πατήσεις! Έλεγχε πάντα τον αποστολέα. Μην ανοίγεις συνδέσμους σε ύποπτα μηνύματα. Μην κοινοποιείς προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία» αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανάρτησή της στο Χ.

Μάλιστα η Ελληνική Αστυνομία παραθέτει μία φωτογραφία με το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι.

Δείτε το: