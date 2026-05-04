Ίλιον: Καρέ καρέ η στιγμή που το λεωφορείο τυλίγεται στις φλόγες – Η ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού έσωσε τους επιβάτες – ΒΙΝΤΕΟ

Στις φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο στο Ίλιον, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 4/5, με τους επιβάτες να καταφέρνουν να εγκαταλειψουν γρήγορα το όχημα, χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού.

Σε βίντεο που εξασφάλισε ο ANT1, φαίνεται η στιγμή που οι επιβάτες έντρομοι απομακρύνονται από το φλεγόμενο λεωφορείο. Οι πόρτες ανοίγουν κι οι επιβάτες βγαίνουν για να σωθούν. Στα επόμενα λεπτά, ο οδηγός με έναν πυροσβεστήρα στα χέρια προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, ενώ λίγη ώρα αργότερα στο σημείο φτάνει και η Πυροσβεστική.

Το όχημα έπιασε φωτιά από άγνωστη αιτία γύρω στις 7, στο ύψος της οδού Πατρόκλου. Ο οδηγός αντιλήφθηκε άμεσα τι γίνεται και με τη βοήθεια του πυροσβεστήρα προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, ενώ άνοιξε τις πόρτες για να απεγκλωβιστούν οι 15 επιβάτες.

Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Δείτε το βίντεο: