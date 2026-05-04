Βίκτωρας Γιαννικόπουλος: Ο 15χρονος μαθητής που συνεργάζεται με τη NASA για τη συνέχεια των διαστημικών αποστολών Voyager

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είναι 15 ετών μαθητής της Γ’ τάξης του Γυμνασίου. Ταυτόχρονα είναι άριστος γνώστης της κβαντικής φυσικής και συνεργάζεται με τη NASA, με αποτέλεσμα να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Φιλοξενήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 τη Δευτέρα.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, έχει πάρει μέρος σε πολλούς διαγωνισμούς, τους οποίους κέρδισε. Όταν ερωτήθηκε τι είναι η Κβαντική Φυσική, που αποτελεί αντικείμενο του ενδιαφέροντος του, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ένας τομέας της Φυσικής είναι η Κβαντική, που ασχολείται με τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η Φυσική».

Αναφερόμενος στο πώς ξεκίνησε σημείωσε ότι «ασχολήθηκα με την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο Φυσικής στη Θεσσαλονίκη» και ότι «πρόκειται στην ουσία για μία αποστολή μαζί με τη NASA, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035».

«Είναι μια αποστολή – συνέχεια των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, και με σκοπό, να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται Διαστρικός Χώρος, κι έτσι να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα όπως τον αστερισμό της καμηλοπάρδαλης».

«Οι γονείς μου ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα»

Ο 15χρονος Βίκτωρας αναφέρθηκε και στους γονείς του, λέγοντας: «Μου διάβαζαν από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα».

Όσον αφορά την ασυνήθιστη καθημερινότητά του σε σχέση με τους συνομιλήκους του, είπε ότι όταν γυρνάει από το σχολείο και αφού τελειώσει με τις υποχρεώσεις του, αφιερώνει χρόνο και στην παρουσίαση που έχει να ετοιμάσει αλλά και στη συνεργασία που έχει με τη NASA.

«Είχα άγχος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα», σημειώνει.

Και αναφέρει για το μέλλον: «Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ με την Αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που να τα συνδυάζει γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο».