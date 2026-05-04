MV Hondius: Ένας Έλληνας μεταξύ των εγκλωβισμένων επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο όπου 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει από χανταϊό

Ένας Έλληνας επιβάτης βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius της ολλανδικής εταιρείας Oceanwide Expeditions το οποίο αγκυροβόλησε στο Πράσινο Ακρωτήρι, έπειτα ξέσπασμα μιας θανατηφόρας λοίμωξης από χανταϊό (hantavirus). Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Βρετανός δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας «σε εξέλιξη βρίσκεται σοβαρό ιατρικό περιστατικό στο πλοίο m/v Hondius της Oceanwide Expeditions, το οποίο πλέει ανοιχτά στο Πράσινο Ακρωτήρι».

Σύμφωνα με την εταιρεία, «στις 11 Απριλίου ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του εν πλω, χωρίς να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου. Στις 24 Απριλίου η σορός μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη, συνοδευόμενη από τη σύζυγό του, η οποία λίγες ημέρες αργότερα επίσης κατέληξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής. Η Oceanwide Expeditions ενημερώθηκε ότι η σύζυγος είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής πριν τον θάνατο της. Και οι δύο επιβάτες ήταν Ολλανδοί υπήκοοι.

Στις 27 Απριλίου, άλλος επιβάτης ασθένησε σοβαρά και διακομίστηκε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση στο Γιοχάνεσμπουργκ. Στον ασθενή έχει εντοπιστεί ο hantavirus. Στις 2 Μαΐου καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος επιβάτη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η αιτία».

Την ίδια στιγμή, δύο μέλη του πληρώματος παρουσιάζουν οξέα αναπνευστικά συμπτώματα και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα.

«Ο ιός Hantavirus δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν στα δύο άτομα που εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Ούτε έχει διαπιστωθεί ότι ο ιός συνδέεται με τους τρεις θανάτους που σχετίζονται με αυτό το ταξίδι. Η ακριβής αιτία και οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση διερευνώνται. Επομένως, το μόνο επιβεβαιωμένο κρούσμα hantavirus είναι ο επιβάτης που εκκενώθηκε ιατρικά και τώρα νοσηλεύεται στο Γιοχάνεσμπουργκ», αναφέρει στην ανακοίνωση της η ολλανδική εταιρεία.

Το πλοίο παραμένει σε αναμονή ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με 149 επιβάτες και πλήρωμα από 23 χώρες. Οι διαδικασίες αποβίβασης και ιατρικής μεταφοράς απαιτούν συντονισμό με τις τοπικές αρχές.

Η εταιρεία συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και εξετάζει πιθανά λιμάνια αποβίβασης, όπως η Λας Πάλμας και η Τενερίφη.

Εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων μέτρων απομόνωσης, πρωτοκόλλων υγιεινής και ιατρικής παρακολούθησης. Όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και υποστηρίζονται.

Η Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε στενή επαφή με όσους εμπλέκονται άμεσα και τις οικογένειές τους και παρέχει υποστήριξη όπου είναι δυνατόν. Κατανοούμε το σημαντικό ενδιαφέρον και την ανησυχία και θα κοινοποιήσουμε νέες πληροφορίες μόλις επαληθευτούν.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της εταιρείας οι εθνικότητες των επιβατών και του πληρώματος είναι οι εξής: