Στα άκρα η κόντρα Ανδρουλάκη-Καστανίδη: «Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης» – «Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα»

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του Νίκου Ανδρουλάκη, με τον Χάρη Καστανίδη, ο οποίος το πρωί της Δευτέρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος.

Ευθείες «βολές» κατά του Χάρη Καστανίδη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνοντας πως πρόκειται για ένα πρόσωπο που «διέγραψε ο Παπανδρέου, απέπεμψε ο Σημίτης. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».

Σε συνέντευξή του στον Alpha, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε με σκληρά λόγια στον Χάρη Καστανίδη, απαντώντας στους χαρακτηρισμούς του πρώην υπουργού ότι «είναι ανιστόρητος, υστερόβουλος και προσβλητικός απέναντί μου», καθώς και στην παραπομπή του στη διατύπωση του Σατωβριάνδου ότι «όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία τόσο πιο πολύ ρέπουν προς την μικρότητα».

«Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, πριν από έναν μήνα, πήραμε μια απόφαση, σχεδόν με ομοφωνία, γιατί ήταν πάνω από 5000 σύνεδροι. Για τους βουλευτές 5 θητείες, για τους ευρωβουλευτές 3 θητείες, για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων 3 θητείες. Και το κάναμε αυτό και για τον κ. Καστανίδη. Και αφορά πάρα πολλούς, αφορά κι εμένα που ήμουν ευρωβουλευτής, αφορά πάρα πολλά στελέχη», είπε αρχικά ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα προεδριλίκια», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι κάτι το προσωπικό. «Δεν έχω προσωπικά με κανέναν. Δεν είναι δική μου απόφαση, είναι απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Ο κ. Καστανίδης, ήρθε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε επιπλέον.

Όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια είχε επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη, γι’ αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τις ηγεσίες του νομίζω είναι συνεπής».

Καστανίδης: «Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα»

Ο κ. Καστανίδης μιλώντας στο Action24 απάντησε στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας: «Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Δεν ντρέπονται να λένε ότι με διέγραψε ο Σημίτης; Δεν με απέπεμψε, παραιτήθηκα. Το 1997 παραιτήθηκα με σκληρή δήλωση από υπουργός Μεταφορών, διότι ενώ η κυβέρνηση Σημίτη παρότι είχε συμφωνήσει να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας στις προμήθειες δημοσίων έργων, μέσω μιας ανεξάρτητης αρχής υπό τον Αριστόβουλο Μάνεση, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έκανε πίσω. Δεν ντρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σημίτης;».