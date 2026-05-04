Σε lockdown ο Λευκός Οίκος – Aκούστηκαν πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Λευκός Οίκος

Σε κατάσταση lockdown μπήκε για περίπου 20 λεπτά τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε σημείο που βρίσκεται «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» μακριά από την προεδρική κατοικία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών. Η Μυστική Υπηρεσία έλαβε άμεσα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσει το προσωπικό, τους αξιωματούχους και όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους εκπροσώπους του Τύπου από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

Το μέτρο είχε προληπτικό χαρακτήρα και τελικά ήρθη λίγο μετά τις 23:00, ώρα Ελλάδος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφές ποιος πυροβόλησε και για ποιον λόγο.

