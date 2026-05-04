Σε lockdown ο Λευκός Οίκος – Aκούστηκαν πυροβολισμοί σε μικρή απόσταση

Σε κατάσταση lockdown μπήκε για περίπου 20 λεπτά τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί σε σημείο που βρίσκεται «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» μακριά από την προεδρική κατοικία.

President Trump Participates in the White House Small Business Summit https://t.co/YpLfCiwyZn — The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν μέσα στο κτίριο την ώρα των πυροβολισμών. Η Μυστική Υπηρεσία έλαβε άμεσα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να προστατεύσει το προσωπικό, τους αξιωματούχους και όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον χώρο.

U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx — Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους εκπροσώπους του Τύπου από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα όπου πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις των δημοσιογράφων.

Το μέτρο είχε προληπτικό χαρακτήρα και τελικά ήρθη λίγο μετά τις 23:00, ώρα Ελλάδος. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει σαφές ποιος πυροβόλησε και για ποιον λόγο.