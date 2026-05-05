Ακίλε Πολονάρα: Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του – «Δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ακίλε Πολονάρα

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική καριέρα και αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία πορεία στο ιταλικό μπάσκετ.

Ο Ιταλός φόργουορντ συγκίνησε τον κόσμο του αθλήματος με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο Πολονάρα παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να επιστρέψει, καθώς ξεκίνησε ξανά ατομικές προπονήσεις, όμως το σώμα του δεν του επέτρεπε πλέον να συνεχίσει στο επίπεδο που επιθυμούσε.

Ο Ακίλε Πολονάρα δεν στάθηκε μόνο στις επιτυχίες της καριέρας του. Ο Ιταλός παίκτης ευχαρίστησε τους προπονητές, τους συμπαίκτες και το ιατρικό προσωπικό των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε, ενώ αναφέρθηκε και σε όσους τον αποδοκίμασαν στα social media και στα γήπεδα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Achille Polonara (@ilpupazzo33)

Το μήνυμά του στην ανακοίνωση της απόσυρσής του αναφέρει:

«Ευχαριστώ τους προπονητές, τους συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία βρέθηκα, που με κάνατε να νιώσω ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ’ όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ… Ευχαριστώ όσους με έβρισαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου!!!!

Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω “αντίο” στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε γι’ αυτό που υπήρξα!! Θα μου λείψεις, “πορτοκαλί θεά”».

