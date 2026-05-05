Primeira Liga: Ξανά σε θέση Champions League η Σπορτινγκ Λισαβόνας, 5-1 τη Γκιμαράες

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Sporting CP

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας αξιοποίησε την ισοπαλία της Μπενφίκα με τη Φαμαλικάο και νίκησε με 5-1 τη Γκιμαράες, στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της Primeira Liga.

Η ομάδα του Ρουί Μπόρζες πήρε μία άνετη νίκη και ανέβηκε ξανά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Η Σπόρτινγκ έφτασε τους 76 βαθμούς και ισοβαθμεί με την Μπενφίκα, όμως έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία για το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ινάσιο στο 9’ και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μπρανγκάνσα στο 23’. Ο Αραούχο έκανε το 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ενώ ο Σουάρες πέτυχε το 4-0 στο 61’. Ο Λουίς Γκιγέρμε διαμόρφωσε το 5-0 στο 74’, ενώ η Γκιμαράες μείωσε στο 85’ με αυτογκόλ του Ντεμπάστ.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε από τον προπονητή της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες. Ο Φώτης Ιωαννίδης έμεινε ξανά εκτός, λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο.

Τα αποτελέσματα της 32ης αγωνιστικής:

  • Νασιονάλ – AVS 1-2
  • Μορεϊρένσε – Εστρέλα Αμαδόρα 3-2
  • Αρούκα – Σάντα Κλάρα 2-2
  • Φαμαλικάο – Μπενφίκα 2-2
  • Πόρτο – Αλβέρκα 1-0
  • Κάσα Πία – Τοντέλα 0-1
  • Μπράγκα – Εστορίλ 1-1
  • Ρίο Άβε – Ζιλ Βισέντε 0-0
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γκιμαράες 5-1

Η βαθμολογία σε 32 αγώνες:

  1. Πόρτο 85 βαθμοί — Πρωταθλήτρια
  2. Σπόρτινγκ Λισαβόνας 76 βαθμοί
  3. Μπενφίκα 76 βαθμοί
  4. Μπράγκα 57 βαθμοί
  5. Φαμαλικάο 52 βαθμοί
  6. Ζιλ Βισέντε 50 βαθμοί
  7. Γκιμαράες 42 βαθμοί
  8. Μορεϊρένσε 42 βαθμοί
  9. Αλβέρκα 38 βαθμοί
  10. Εστορίλ 38 βαθμοί
  11. Αρούκα 36 βαθμοί
  12. Ρίο Άβε 35 βαθμοί
  13. Σάντα Κλάρα 33 βαθμοί
  14. Νασιονάλ 31 βαθμοί
  15. Εστρέλα Αμαδόρα 28 βαθμοί
  16. Κάσα Πία 26 βαθμοί
  17. Τοντέλα 25 βαθμοί
  18. AVS 17 βαθμοί — Υποβιβάστηκε

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτότοκες κόρες: Το Νο1 πράγμα που βλάπτει περισσότερο την ευτυχία τους, σύμφωνα με θεραπευτές

ΠΟΕΔΗΝ: Το νοσοκομείο Λήμνου ξέμεινε από αναισθησιολόγο και άλλες βασικές ειδικότητες γιατρών

Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη δεύτερη δόση

Ρύθμιση χρεών στον ΕΦΚΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις – Τα ποσά που θα πληρώσουν οι οφειλέτες

AI μουσική: Ο νέος «κατακλυσμός» στις πλατφόρμες streaming και οι αντιδράσεις της βιομηχανίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:34 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Ακίλε Πολονάρα: Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του – «Δεν θα είμαι ποτέ ξανά ο παίκτης που ήμουν»

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το μπάσκετ, βάζοντας τέλος σε μια σημαντική κ...
00:35 , Τρίτη 05 Μαΐου 2026

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Οι «πολίτες» επέστρεψαν από το 3-1, αλλά το πρωτάθλημα είναι στα χέρια της Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι απέφυγε την ήττα στο φινάλε απέναντι στην Έβερτον, αλλά το τελικό 3-3 στο Μέ...
23:40 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Από ανατροπή σε ανατροπή και προβάδισμα… τίτλου οι «πράσινοι» – Δείτε βίντεο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών και έκανε το...
19:14 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Μοναδική απουσία για τους Πράσινους αυτή του Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός έκανε… τη δουλειά του στην Ισπανία, κατάφερε να πάρει και τα δύο εκτός έδ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή