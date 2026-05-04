Τρόμος σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία: Οδηγός μηχανής επιτίθεται σε γυναίκες πετώντας τους πέτρες – «Της έσπασε πέντε δόντια»

Τον τρόμο έχει σπείρει σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία ένας άνδρας, ο οποίος κινείται με τη μοτοσικλέτα του και επιτίθεται κυρίως σε γυναίκες, πετώντας τους πέτρες.

Ο άνδρας φέρεται να πλησιάζει γυναίκες με τη μηχανή του και μετά να εκτοξεύει εναντίον τους πέτρες, στοχεύοντας το πρόσωπο τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν καταγραφεί έξι περιπτώσεις επιθέσεων σε βάρος πέντε γυναικών αλλά και ενός άνδρα.

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοΐου, όπου τραυματίστηκε σοβαρά μία γυναίκα. Όπως φαίνεται σε εικόνες – ντοκουμέντα που παρουσιάζει ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, o δράστης καταγράφεται ως διανομέας.

«Της έσπασε πέντε δόντια, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι»

Ο σύζυγος ενός θύματος, μιλώντας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ανέφερε για τον δράστη πως: «Σταμάτησε ένα μέτρο από την γυναίκα μου στον δρόμο και της πέταξε μία πέτρα μεγάλη. Έχει σπάσει πέντε δόντια, έχει θλαστικά τραύματα στο άνω και στο κάτω χείλος, έχει αιμάτωμα στο σαγόνι, είναι σε άσχημη κατάσταση».