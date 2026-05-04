Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 13,8% η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι ποσοστά παίρνουν Τσίπρας, Καρυστιανού και Σαμαράς

Διπλή είναι η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, σήμερα Δευτέρα. Από τη μία πλευρά βλέπουμε όχι μόνο ότι το κυβερνών κόμμα είναι πρώτο, αλλά συγχρόνως διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα. Ωστόσο, από την άλλη, το προβάδισμά αυτό “θολώνει”, καθώς η μέτρηση δείχνει φθορά και κάμψη, με ταυτόχρονη άνοδο του ΠΑΣΟΚ.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για λογαριασμό του Action 24 από τις 27 μέχρι τις 30 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, ακολουθούμενη από το ΠΑΣΟΚ με 11,7% και την Ελληνική Λύση με 7,7%. Το ΚΚΕ φτάνει στο 6,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 6,7%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει 3,5% και η Νίκη μόλις 1,4%.

Ακόμα, το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,3%, η Νέα Αριστερά 0,8%, η Φωνή Λογικής 3,5%, οι Σπαρτιάτες 0,9% και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 0,9%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 18,4%, ενώ άλλο κόμμα επιλέγει το 10,3%, αντανακλώντας τη ρευστότητα του πολιτικού τοπίου.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 31,2%, ποσοστό μειωμένο κατά 1,5 μονάδα σε σύγκριση με το 32,7% του Μαρτίου 2026. Δεύτερο κόμμα αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με 14,4%, σημειώνοντας άνοδο 1,2 μονάδων από το 13,2% του προηγούμενου μήνα. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4%, ελαφρώς αυξημένη από το 9,2% του Μαρτίου.

Το ΚΚΕ διατηρεί σταθερό ποσοστό 7,8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχωρεί στο 8,2% από 9,6% τον Μάρτιο. Μάλιστα, αυτή είναι η μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα στα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου σημειώνει 4,3% (από 4,9%), ο ΣΥΡΙΖΑ 4,3% (από 4,7%) και το ΜέΡΑ25 2,8% (από 2,9%).

Ακόμα, η Νίκη καταγράφει 1,7%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,1% αντίστοιχα, ενώ η Νέα Αριστερά παραμένει στο 1%. Οι αναποφάσιστοι εκτιμώνται στο 12,6%.

Τι δείχνει η παράσταση νίκης

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ φτάνει το 54,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση με 5,6%. Επίσης, η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 4,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,6% και το ΚΚΕ 1%. Το 20,8% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, ο «κανένας» ακολουθεί με 23,4%, o Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 9,9%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 5,8% και η Μαρία Καρυστιανού 5,1%.

Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα – Καρυστιανού και Σαμαρά

Για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του, το 7,7% των ερωτηθέντων απαντά «πολύ πιθανό» να τον ψηφίσουν, από 7% τον Μάρτιο και το 11,4% «αρκετά» από 7,8%. Έτσι, το συνολικό ποσοστό ανέρχεται στο 19,1%, αυξημένο από το 14,8% της προηγούμενης μέτρησης. Παράλληλα, όσοι δηλώνουν ότι «καθόλου» δεν θα ψήφιζαν τέτοιο κόμμα μειώνονται στο 65,9% από 71,4%.

Αντίστοιχα, για ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, το 9% δηλώνει «πολύ» πιθανό και το 12,1% «αρκετά» πιθανό, διατηρώντας σταθερά επίπεδα σε σχέση με τον Μάρτιο. Επίσης, «λίγο» απάντησε το 15% και καθόλου το 57,8%.

Για ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, η αρνητική στάση παραμένει συντριπτική, με το 76,4% να απαντά «καθόλου». Στον αντίποδα, «πολύ» απάντησε το 3,3%. «αρκετά» το 5,8% και «λίγο» το 10,2%.

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, το 39,3% τοποθετείται υπέρ της άνοιξης του 2027, το 28,4% επιθυμεί άμεσες εκλογές και το 24,6% τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής τους το φθινόπωρο. Το 7,6% δεν έχει άποψη.

Στην ιεράρχηση των προβλημάτων με μέχρι τρεις επιλογές, ακρίβεια και πληθωρισμός κυριαρχούν με 52,2%, ακολουθούμενα από την οικονομία και την ανάπτυξη με 30,7%. Η διαφθορά συγκεντρώνει 18,1%, η απονομή δικαιοσύνης 15,6%, οι τιμές ενέργειας 14,7%, ο πόλεμος στο Ιράν 11,7%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 9,4% και η εγκληματικότητα 9%.

Η ανησυχία για ένα νέο κύμα ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων είναι σχεδόν καθολική, καθώς το 92,3% των ερωτηθέντων δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» ανήσυχο. Μόλις το 6,8% εμφανίζεται «λίγο» ή «καθόλου» ανήσυχο.

Τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αξιολογούνται αρνητικά από την πλειοψηφία των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 35,8% θεωρεί ότι «δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία», το 27% ότι «είναι πίσω από τις ανάγκες» και το 26,7% ότι «είναι θετικά αλλά δεν επαρκούν». Μόλις το 9,1% πιστεύει ότι θα βοηθήσουν.

Στην εξωτερική και αμυντική πολιτική, η εικόνα είναι αντεστραμμένη με αρνητικό πρόσημο, καθώς το 52,9% αξιολογεί αρνητικά τη στάση της κυβέρνησης, ενώ το 44,7% θετικά.

O ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 42,8% θεωρεί ότι «είναι η εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά», ενώ το 42,2% ότι «δείχνουν πως επί αυτής της κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι». Μόλις το 11,4% εκτιμά ότι «δεν πρόσθεσαν κάτι νέο».