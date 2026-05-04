Ανδρέας Γεωργίου: Η συνάντηση με τον Νίκο Πολυδερόπουλο και η γλυκιά φωτογραφία με τα παιδιά τους

Ο Ανδρέας Γεωργίου και ο Νίκος Πολυδερόπουλος έχουν συνεργαστεί σε τρεις σειρές, στο «Μπρούσκο», στο «Τατουάζ» και στις «8 Λέξεις», και όπως όλα δείχνουν διατηρούν φιλικές σχέσεις. Την Δευτέρα 4 Μαΐου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στο Instagram προφίλ του, η οποία έκανε τους ακολούθους του να «λιώσουν».

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε τον Ανδρέα Γεωργίου με την κόρη του, η οποία ήρθε στον κόσμο τον Αύγουστο του 2025, να ποζάρουν δίπλα στον Νίκο Πολυδερόπουλο και στον γιο του, που γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, στη διάρκεια εξόδου τους.

Οι δύο μπαμπάδες απεικονίζονται χαμογελαστοί με τα παιδιά τους, ενώ η κόρη του Ανδρέα Γεωργίου κρατάει το χεράκι του γιου του Νίκου Πολυδερόπουλου.

Στη λεζάντα της πολύ γλυκιάς ανάρτησής του, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει γράψει: «Η ζωή μας όλη στα χέρια μας!».

Όπως ήταν φυσικό, η φωτογραφία αυτή έκανε τους χρήστες του Instagram να «λιώσουν», με τους ακόλουθους των δύο καλλιτεχνών να σπεύδουν για να αφήσουν όμορφα σχόλια κάτω από το στιγμιότυπο.