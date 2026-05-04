Κάμερον Ντίαζ: Έγινε μητέρα για τρίτη φορά στα 53 της – Το όνομα που επέλεξε με τον σύζυγό της

Μητέρα για τρίτη φορά έγινε η Κάμερον Ντίαζ. Την χαρμόσυνη είδηση γνωστοποίησε ο σύζυγός της και μουσικός, Μπέντζι Μάντεν, με ανάρτηση που πραγματοποίησε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2015. Τον Δεκέμβριο του 2019 απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μία κόρη, ενώ τον Μάρτιο του 2024 ανακοινώθηκε ο ερχομός και του γιου τους. Οι δύο καλλιτέχνες έχουν αποφασίσει να προστατεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την προσωπική τους ζωή, με τις πληροφορίες που αφορούν την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, να είναι ελάχιστές.

Η ανακοίνωση για το τρίτο τους παιδί

Στην ανάρτηση με την οποία αποκάλυψε τη γέννηση του τρίτου τους παιδιού, ο Μπέντζι Μάντεν έγραψε: «Η Κάμερον και εγώ είμαστε ευτυχισμένοι, ενθουσιασμένοι, και νιώθουμε τόσο ευλογημένοι να ανακοινώσουμε τη γέννηση του τρίτου μας παιδιού, Nautas Madden. Καλώς ήρθες στον κόσμο γιε!!!

Αγαπάμε τη ζωή με την οικογένειά μας, τα παιδιά μας είναι υγιή και χαρούμενα, και είμαστε ευγνώμονες!!! Περνάμε υπέροχα. Στέλνουμε όλες τις καλύτερες ευχές μας – Η οικογένεια Madden».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Benji Madden (@benjaminmadden)

Μιλώντας το 2020 για τη μητρότητα, η Κάμερον Ντίαζ είχε εξομολογηθεί πως: «Λατρεύω που είμαι μητέρα, είναι το καλύτερο, καλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο χαρούμενη, είναι το καλύτερο πράγμα και είμαι τόσο τυχερή που το ζω με τον Μπέντζι και περνάμε καταπληκτικά. Είμαι κατενθουσιασμένη. Δεν το πιστεύω».