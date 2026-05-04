Κόντρα για το νομοσχέδιο για τα δάνεια – Τσουκαλάς: Επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες – Κυβερνητικές πηγές: Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής

«Σήμερα αποκαλύφθηκε η απατή Μητσοτάκη: ούτε αναδρομική ισχύ θα έχει, ούτε ήξερε ο κ. Μαρινάκης να εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει». Αυτό δήλωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στον Παύλο Μαρινάκη αναφορικά με το νομοσχέδιο για τα καταναλωτικά δάνεια. Σημειώνεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά» είπε ότι το μέτρο για τα πανωτόκια δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο κ. Μαρινάκης είπε πολλά λόγια για να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ανεξέλεγκτη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους.

Δεν είπε τίποτα για τους μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας που από το 2022 διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή, τις καταχρηστικές πρακτικές των funds και των servicers που εκβιάζουν τους δανειολήπτες».

Όπως είπε ο ίδιος, «η αλήθεια είναι μία: επί 24 ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν τους δανειολήπτες. Μιλώντας για κυβερνητική πρωτοβουλία που θα μειώσει τα επιτόκια και θα βάλει όρια στο ύψος των οφειλών. Σήμερα αποκαλύφθηκε η απατή Μητσοτάκη: ούτε αναδρομική ισχύ θα έχει, ούτε ήξερε ο κ. Μαρινάκης να εξηγήσει πώς θα λειτουργήσει.

Αντιθέτως παραδέχτηκε ότι πρόκειται για εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών που μάλιστα έχουν καθυστερήσει».

Κυβερνητικές πηγές: Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής

«Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ τοξικής ρητορικής, προσωπικών επιθέσεων αλλά και διαστρέβλωσης των δηλώσεων, τόσο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όσο και συνολικά των μελών της κυβέρνησης», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές και προσθέτουν:

«Δεν αξίζει καμία απάντηση. Χαμένος χρόνος. Απευθυνόμαστε, ωστόσο, προς τους δημοσιογράφους και τους πολίτες: Πριν πιστέψει κανείς έστω και μια λέξη από τις ανακοινώσεις του κ. Τσουκαλά, ας διαβάσει προηγουμένως το τι έχει δηλώσει πραγματικά το κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο αναφέρεται. Θα διαπιστώσει αμέσως τη διαστρέβλωση της αλήθειας και την παραποίηση των πραγματικών δηλώσεων, που έχει γίνει πια κανόνας στις θλιβερές ανακοινώσεις του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ».