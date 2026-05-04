Ηγουμενίτσα: Προφυλακιστέος ο οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή Ηγουμενίτσας, ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός νταλίκας, ο οποίος κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση στην ελληνική επικράτεια υδροπονικής κάνναβης.

Ο 50χρονος συνελήφθη, έπειτα από επιχείρηση του ελληνικού FBI, να μεταφέρει μεταξύ των νόμιμων εμπορευμάτων, και μισό τόνο υδροπονική κάνναβη

Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περισσότερο από 4 ώρες, υποστήριξε πως είναι αθώος και ότι δεν γνώριζε πως μέσα το εμπόρευμα, υπήρχαν και ναρκωτικά.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθεί στις Φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων.

Η επιχείρηση του ελληνικού FBI

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας την περασμένη Πέμπτη (30/4). Κατά τον έλεγχο στο φορτηγό που έφτασε από Ιταλία, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ανάμεσα στο νόμιμο φορτίο του με παλέτες με ρολά κουζίνας και χαρτοπετσέτες, τις συσκευασίες με το “skunk”. Είχε φορτώσει στη Βαλένθια της Ισπανίας.

Οι ελληνικές διωκτικές Αρχές αξιοποίησαν την πληροφορία από τις βουλγαρικές πως φορτηγά με βουλγαρικές πινακίδες ενδέχεται να μεταφέρουν ναρκωτικές ουσίες.

Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ η αξία των ναρκωτικών

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η μεγάλη αυτή ποσότητα των ναρκωτικών είχε παραληφθεί το δεύτερο 15ημερο του Απριλίου, σε περιοχή της Ισπανίας, και εισήχθη ακτοπλοϊκά στην Ελλάδα από περιοχή της Ιταλίας.

Οι αστυνομικοί, πάντως, εκτιμούν ότι ο κύριος όγκος της ποσότητας προοριζόταν για την Τουρκία, μια εξαιρετικά μεγάλη και κερδοφόρα αγορά για τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών. Ένα μικρότερο μέρος της ποσότητας φέρεται να προοριζόταν για διάθεση στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθη ο 50χρονος αλλοδαπός οδηγός, ενώ κατασχέθηκαν 507 κιλά και 500 γραμμάρια κάνναβης, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα υπερέβαινε το ποσό του 1.700.000 ευρώ.

