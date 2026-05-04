Καστανίδης στον Realfm 97,8: Δεν υπάρχει καμία συνεννόηση πίσω από την παραίτησή μου από το ΠΑΣΟΚ

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Χάρης Καστανίδης

«Η δήλωση της παραίτησής μου είναι κατεξοχήν πολιτική και όπως αναφέρω, όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά» τόνισε ο Χάρης Καστανίδης μετά την ανακοίνωσή του ότι παραιτείται από το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τον Μάνο Νιφλή.

Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι «είναι φανερό πως ο κ. Ανδρουλάκης δεν θέλει την πολιτική μου παρουσία. Λέει με κάθε πιθανό τρόπο “με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία”. Προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα δούμε ποιες είναι αυτές και κυρίως μετεκλογικά».

Σε ερώτηση για το εάν «βλέπει» τον εαυτό του σε ένα κόμμα Τσίπρα, ο κ. Καστανίδης απάντησε:

«Είναι μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Έκανα μία δήλωση που οδηγεί στην παραίτηση από τον μηχανισμό Ανδρουλάκη, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Δεν υπάρχουν επικοινωνίες ή επαφές με κόμματα και πρόσωπα».

Για το ενδεχόμενο επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ αν μελλοντικά υπάρξει νέος αρχηγός, είπε ότι «τα άλματα μέσα στον χρόνο δεν βοηθούν σε τίποτα αυτή την ώρα. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που έχω υπηρετήσει και αγαπήσει, να επιστρέψει σε διαφορετικό δρόμο».

