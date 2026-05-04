CENTCOM: «Κανένα πλοίο μας δεν επλήγη» – Κατηγορηματική διάψευση των ιρανικών ισχυρισμών

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

centcom
Φωτογραφία: CENTCOM

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των μέσων ενημέρωσης του Ιράν, σύμφωνα με τους οποίους αμερικανικό πλοίο επλήγη από ιρανικούς πυραύλους κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σε επίσημη ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM παρέθεσε τα γεγονότα θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια.


«Ισχυρισμός: Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έπληξαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους», αναφέρει η CENTCOM.

«Αλήθεια: Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν το “Project Freedom” και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια».

Νωρίτερα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, είχε μεταδώσει μια τελείως διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας πως «Χάρη στην αποφασιστική και άμεση προειδοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αποτράπηκε η είσοδος αντιτορπιλικών του αμερικανικού και σιωνιστικού εχθρού στα Στενά του Ορμούζ».

