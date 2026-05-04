CENTCOM: «Κανένα πλοίο μας δεν επλήγη» – Κατηγορηματική διάψευση των ιρανικών ισχυρισμών

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των μέσων ενημέρωσης του Ιράν, σύμφωνα με τους οποίους αμερικανικό πλοίο επλήγη από ιρανικούς πυραύλους κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σε επίσημη ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η CENTCOM παρέθεσε τα γεγονότα θέλοντας να αποκαταστήσει την αλήθεια.

🚫 CLAIM: Iranian state media claims that Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles. ✅ TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026



«Ισχυρισμός: Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ισχυρίζονται ότι οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν έπληξαν ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο με δύο πυραύλους», αναφέρει η CENTCOM.

«Αλήθεια: Κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει πληγεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν το “Project Freedom” και επιβάλλουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια».

Νωρίτερα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA, είχε μεταδώσει μια τελείως διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας πως «Χάρη στην αποφασιστική και άμεση προειδοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αποτράπηκε η είσοδος αντιτορπιλικών του αμερικανικού και σιωνιστικού εχθρού στα Στενά του Ορμούζ».