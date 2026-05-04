Λήμνος: Χωρίς αναισθησιολόγο το νοσοκομείο, λέει η ΠΟΕΔΗΝ – Καταγγέλλει ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες γιατρών

Για ελλείψεις αναισθησιολόγων και άλλων βασικών ειδικοτήτων γιατρών στο νοσοκομείο Λήμνου κάνει λόγο η ΠΟΕΔΗΝ, ζητώντας κίνητρα για να καλυφθούν τα κενά.

«Δυστυχώς οι τρύπες σε γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό στις υγειονομικές μονάδες των νησιών δεν μπορούν να καλυφθούν ούτε με μετακινήσεις προσωπικού. Σε βασικές ειδικότητες γιατρών υπηρετούν ένας ή δύο, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού με αποτέλεσμα να βρίσκονται οι συνάδελφοι νυχθημερόν στα νοσοκομεία.

Μπορεί η πίεση της δουλειάς να μη συγκρίνεται με μεγάλα νοσοκομεία, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη η καθημερινή εφημερία από το σπίτι γιατί δεν μπορείς να έχεις προσωπική ζωή και πάντα πρέπει να είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι. Όταν είσαι ο μοναδικός γιατρός της ειδικότητας στην υγειονομική μονάδα του νησιού είσαι όμηρος του συστήματος. Ανθρώπινο είναι να μην αντέχεται από πολλούς γιατρούς» τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος και διερωτάται:

«Πώς να αντέξει ένας νοσηλευτής με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες, με συνεχή ωράρια εργασίας; Εργαζόμενοι είμαστε και όχι σκλάβοι του συστήματος. Στα οργανωμένα νοσοκομεία μπορεί το προσωπικό να έχει περισσότερη ένταση στη δουλειά, όταν τελειώνουν όμως την υπηρεσία τους έχουν δικό τους προσωπικό χρόνο».

«Τα γκαρσόνια βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα και χωρίς ευθύνη»

Όπως σημειώνει, για να λυθούν αυτά τα ζητήματα χρειάζονται καλύτεροι μισθοί, περισσότερα κίνητρα και οι τοπικοί φορείς να συμβάλουν στα κίνητρα. «Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί οι τοπικοί δήμοι, περιφέρειες δεν συμβάλουν; Γιατί οι ξενοδόχοι που θέλουν τον τουρισμό δεν διαθέτουν δωμάτια στους υγειονομικούς δωρεάν; Πώς να ζήσει ένας νοσηλευτής σε νησί με 800 ευρώ το μήνα ή γιατρός με λιγότερα των 2.000 ευρώ το μήνα.

Γιατί να δουλέψει ένας γιατρός, ένας νοσηλευτής σε ελληνικό νησί και όχι στην Κύπρο με πολλαπλάσιους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας; Γιατί να δουλέψουν σε νοσοκομείο και όχι σε δουλειές που σχετίζονται με το τουρισμό; Τα γκαρσόνια βγάζουν πολύ περισσότερα χρήματα και χωρίς ευθύνη».

Οι ελλείψεις στο νοσοκομείο Λήμνου

Σχετικά με τη Λήμνο, υποστηρίζει ότι από το Σάββατο που έπαθε ατύχημα σπίτι της η μοναδική αναισθησιολόγος και διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Αττικής, το νοσοκομείο του νησιού είναι χωρίς αναισθησιολόγο.

«Χειρουργοί είναι δύο, με μπλοκάκι, και μένουν ακάλυπτες ημέρες κάθε μήνα. Υπηρετεί ένας ορθοπεδικός, ένας καρδιολόγος, κανένας οφθαλμίατρος, κανένας ουρολόγος, κανένας γαστρεντερολόγος, ένας με μπλοκάκι ακτινολόγος, ένας νεφρολόγος» καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Άμεσα να ληφθούν μέτρα προσέλκυσης επαγγελματιών υγείας στο σύστημα. Όταν ξύνουμε το πάτο του βαρελιού με το προσωπικό, κάνοντας συνεχείς μετακινήσεις ενισχύουμε το κύμα μαζικών αποχωρήσεων.

Οι διοικητές των υγειονομικών περιφερειών που έχουν νησιά στη διοικητική εποπτεία τους βρίσκονται σε μια διαρκή αγωνία κάλυψης των κενών των υγειονομικών μονάδων των νησιών. Προσπαθούν να καλύπτουν τα κενά, αυτό όμως δεν καθίσταται πάντα δυνατόν. Κίνητρα, κίνητρα, κίνητρα» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.