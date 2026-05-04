Τηλεθέαση (3/5): Το Your Face Sounds Familiar σάρωσε την prime time

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Your Face Sounds Familiar, YFSF, Σάκης Ρουβάς

Το Your Face Sounds Familiar στον ANT1 κυριάρχησε ξεκάθαρα στην prime time, σημειώνοντας την υψηλότερη τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό (19,1%) όσο και στο σύνολο (20,2%). Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Akis’ Food Tour στον Alpha με διψήφια ποσοστά, ενώ ακολούθησε το 1% Club στο Star.

Η ελληνική ταινία «Οι θαλασσιές οι χάντρες» στο Mega κράτησε σταθερή πορεία, ενώ το Survivor στον ΣΚΑΪ σημείωσε μέτρια ποσοστά σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Πιο χαμηλά στη λίστα βρέθηκαν οι επαναλήψεις και οι ξένες ταινίες, με το Open να καταγράφει τα μικρότερα μερίδια τηλεθέασης στη ζώνη υψηλού ανταγωνισμού.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 19,1
2 ALPHA Akis’ Food Tour 11,5
3 STAR 1% Club 10,8
4 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Special 9,3
5 MEGA Ελληνική ταινία – Οι θαλασσιές οι χάντρες 9
6 ΣΚΑΪ Survivor 7,9
7 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 6,7
8 ALPHA Ξένη ταινία – Twister 5,5
9 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 2

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ANT1 Your Face Sounds Familiar 20,2
2 ALPHA Akis’ Food Tour 14,3
3 ANT1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος Special 11,5
4 ΣΚΑΪ Survivor 10,7
5 STAR 1% Club 9,9
6 MEGA Ελληνική ταινία – Οι θαλασσιές οι χάντρες 9,1
7 MEGA Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα (Ε) 7,9
8 ALPHA Ξένη ταινία – Twister 5
9 OPEN Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα 3,1

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του μαστού: Η βιταμίνη D αυξάνει έως και 79% την επιτυχία της χημειοθεραπείας – Νέα μελέτη

Τι είναι ο χανταϊός που προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Πρεμιέρα σήμερα για τις αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν και τι πρέπει να γνω...

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι η διεθνής τιμή του brent

Επιστήμονες μέτρησαν τον «αρνητικό χρόνο» στο εργαστήριο – Μήπως το «ταξίδι στον χρόνο» είναι προ των πυλών;

«Δράστε τώρα» — Η Microsoft αλλάζει το Windows Update σε λιγότερο από 10 ημέρες
περισσότερα
08:13 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

«Ηλέκτρα»: Η εξαφάνιση της Νεφέλης φέρνει μεγάλη αναστάτωση σε όλους

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειρά...
08:02 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Οι πρώτες προβλέψεις και η θέση της Ελλάδας ενόψει των ημιτελικών

Τα στοιχήματα για τη Eurovision 2026 έχουν ήδη πάρει φωτιά, με τους bookmakers να διαμορφώνουν...
07:40 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – O Χρόνης βρίσκει στο καφενείο τη Λένα µε τον Αντρέα και αρχίζει να υποψιάζεται

Ανατρεπτικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φ...
07:07 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Γλυκιά εκδίκηση, της Karen Rose Smith – Μαζί Food & Travel

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Γλυκιά εκδίκηση, της Karen Rose Smith – Μαζί Food &...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς