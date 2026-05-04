Μακρόν: Έκανε τζόκινγκ στους δρόμους του Γερεβάν πριν τη Σύνοδο Κορυφής – Δείτε το βίντεο

Στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας βρίσκεται από σήμερα η πρωτεύουσα της Αρμενίας, Γερεβάν, καθώς φιλοξενεί την όγδοη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ηγέτες από σχεδόν 50 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των 27 μελών της ΕΕ, συγκεντρώνονται για να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα δημοκρατίας, ενεργειακής ασφάλειας και οικονομικών δεσμών.

Το πρωινό τζόκινγκ του Μακρόν

Παρά το βαρύ πρόγραμμα της συνόδου, ο Εμανουέλ Μακρόν δεν παρέλειψε τις αθλητικές του συνήθειες.

Le président français Emmanuel Macron a fait son footing matinal à Erevan ce matin. 🇦🇲🇫🇷 pic.twitter.com/wD5aGihAbi — Ararat Petrosyan (@araratpetrosian) May 4, 2026



Ο Γάλλος Πρόεδρος εθεάθη να κάνει το πρωινό του τζόκινγκ στους δρόμους του Γερεβάν, ακολουθώντας την πάγια τακτική του να ασκείται ακόμη και κατά τη διάρκεια επίσημων αποστολών στο εξωτερικό.

Ατζέντα των συζητήσεων

Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριαρχούν οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και η ανάγκη για στενότερη συνεργασία σε θέματα άμυνας.

Ήδη από το απόγευμα της Κυριακής, στο Γερεβάν έφτασαν ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ενώ παρών είναι και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Très heureux de retrouver l’Arménie. Merci pour cet accueil ! Avec la Communauté politique européenne demain, nous continuerons de bâtir une Europe plus souveraine. Puis avec mon ami le Premier ministre Nikol Pachinian nous scellerons un partenariat stratégique entre nos pays. pic.twitter.com/w56AWPfyfj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 3, 2026

Διμερείς επαφές και Ουκρανία

Πριν από την επίσημη έναρξη της συνόδου, οι Στάρμερ και Ζελένσκι είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση την Κυριακή, όπου εστίασαν στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους και στη σημασία προστασίας των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία.

Η ιστορική «στροφή» της Αρμενίας

Η φετινή σύνοδος, με θέμα «Χτίζοντας το Μέλλον: Ενότητα και Σταθερότητα στην Ευρώπη», συμπίπτει με μια ιστορική αναδιαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Αρμενίας.

Η χώρα επιδιώκει μια πιο ισορροπημένη και διαφοροποιημένη προσέγγιση, απομακρυνόμενη από την επιρροή της Μόσχας.

Μάλιστα, την Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αρμενίας, με στόχο την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, μετά και την επίσημη πρόθεση της αρμενικής κυβέρνησης να επιδιώξει την ένταξη στην ΕΕ.

Τη σύνοδο συντονίζουν από κοινού ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.

Με πληροφορίες από: Anadolu, Euronews