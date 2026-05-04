Ο καιρός «τρελάθηκε»: Πού έδειξε το θερμόμετρο -3.9 °C σήμερα το πρωί – Οι περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες

Ο καιρός έχει… τρελαθεί και το φετινό τριήμερο της Πρωτομαγιάς, είχε περισσότερο “χρώμα” από χειμώνα με τα λευκά, χιονισμένα τοπία παρά άνοιξης. Και το πρωί τις Δευτέρας το θερμόμετρο έδειξε σε κάποιες περιοχές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Στους -3 με -4 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -3.9 °C.

Στο Λιβάδι Παρνασσού η θερμοκρασία ήταν στους -3,6 και στη Βωβούσα Ιωαννίνων στους -3.5.

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Δευτέρας 04/05.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026