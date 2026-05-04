Ο καιρός «τρελάθηκε»: Πού έδειξε το θερμόμετρο -3.9 °C σήμερα το πρωί – Οι περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες

Ο καιρός έχει… τρελαθεί και το φετινό τριήμερο της Πρωτομαγιάς, είχε περισσότερο “χρώμα” από χειμώνα με τα λευκά, χιονισμένα τοπία παρά άνοιξης. Και το πρωί τις Δευτέρας το θερμόμετρο έδειξε σε κάποιες περιοχές θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.
Στους -3 με -4 °C έπεσε ο υδράργυρος το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Σέλι και ήταν ίση με -3.9 °C.
Στο Λιβάδι Παρνασσού η θερμοκρασία ήταν στους -3,6 και στη Βωβούσα Ιωαννίνων στους -3.5.
Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Δευτέρας 04/05.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-05-2026
- Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά.
- Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Πελοποννήσου και της δυτικής Στερεάς.
- Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.
- Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
- Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-05-2026
- Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά.
- Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.
- Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
- Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 07-05-2026
- Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν στη χώρα, οι οποίες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
- Υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι.
- Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.
- Στα πελάγη θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 και τοπικά 5 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
- Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές.
- Υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.
- Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νότια, και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα