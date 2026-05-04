Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό – Υποστήριξε ότι έχει δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι

Σε καταγγελία εις βάρος του συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε μία 36χρονη στο Πόρτο Ράφτη το βράδυ της Παρασκευής (1/5).

Η γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι έχει δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι της 36χρονης, διαπίστωσαν ότι είχε ένα καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού της.

Ο σύντροφός της είχε φύγει από το σπίτι, όπως είπε, μετά την επίθεση αλλά η ίδια δεν μπορούσε να πάει στο Αστυνομικό Τμήμα γιατί είχε το μωρό της μαζί της.

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα έφτασε στο Α.Τ. Μαρκόπουλου και κατέθεσε σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία χωρίς όμως να ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Υποστήριξε ότι την χτύπησε δύο-τρεις φορές, δύο στο κεφάλι της με το χέρι του και μία στον σβέρκο της με την παλάμη του. Επίσης, η γυναίκα είχε και έναν τραυματισμό στο αριστερό της αυτί.