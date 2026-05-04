Πόρτο Ράφτη: 36χρονη κατήγγειλε τον σύντροφό της για ξυλοδαρμό – Υποστήριξε ότι έχει δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι

Enikos Newsroom

Κοινωνία

αστυνομικοί

Σε καταγγελία εις βάρος του συντρόφου της για ενδοοικογενειακή βία προχώρησε μία 36χρονη στο Πόρτο Ράφτη το βράδυ της Παρασκευής (1/5).

Η γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ανέφερε ότι έχει δεχτεί χτυπήματα στο κεφάλι. Μάλιστα, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι της 36χρονης, διαπίστωσαν ότι είχε ένα καρούμπαλο στη δεξιά πλευρά του κεφαλιού της.

Ο σύντροφός της είχε φύγει από το σπίτι, όπως είπε, μετά την επίθεση αλλά η ίδια δεν μπορούσε να πάει στο Αστυνομικό Τμήμα γιατί είχε το μωρό της μαζί της.

Την επόμενη ημέρα η γυναίκα έφτασε στο Α.Τ. Μαρκόπουλου και κατέθεσε σε βάρος του συζύγου της για ενδοοικογενειακή βία χωρίς όμως να ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Υποστήριξε ότι την  χτύπησε δύο-τρεις φορές, δύο στο κεφάλι της με το χέρι του και μία στον σβέρκο της με την παλάμη του. Επίσης, η γυναίκα είχε και έναν τραυματισμό στο αριστερό της αυτί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΙΝΑΠ: Η ενίσχυση των ειδικευόμενων γιατρών δεν γίνεται με καταργήσεις θέσεων

Καρκίνος του μαστού: Η βιταμίνη D αυξάνει έως και 79% την επιτυχία της χημειοθεραπείας – Νέα μελέτη

Επικουρικές συντάξεις: Έρχεται νέα ρύθμιση για τις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης

Eurogroup και ECOFIN: Στις Βρυξέλλες ο Πιερρακάκης – Τι περιλαμβάνει η  ατζέντα

Επιστήμονες μέτρησαν τον «αρνητικό χρόνο» στο εργαστήριο – Μήπως το «ταξίδι στον χρόνο» είναι προ των πυλών;

«Δράστε τώρα» — Η Microsoft αλλάζει το Windows Update σε λιγότερο από 10 ημέρες
περισσότερα
12:43 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ρέθυμνο: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εθνική Οδό ενώ περνούσαν αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Από θαύμα δεν συνέβη τροχαίο ατύχημα το απόγευμα της Κυριακής (3/5) στην Εθνική Οδό στον κόμβο...
11:31 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Περιπέτεια για 7χρονο μαθητή: Κατάπιε ελατήριο γομολάστιχας μήκους 12 χιλιοστών και σφηνώθηκε στον πνεύμονα – Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς

Περιπέτεια είχε ένας 7χρονος μαθητής, ο οποίος κινδύνευσε μέχρι και να χάσει τη ζωή του, καθώς...
11:19 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ο καιρός «τρελάθηκε»: Πού έδειξε το θερμόμετρο -3.9 °C σήμερα το πρωί – Οι περιοχές με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες

Ο καιρός έχει… τρελαθεί και το φετινό τριήμερο της Πρωτομαγιάς, είχε περισσότερο “...
10:48 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ηγουμενίτσα: Απολογείται στον ανακριτή ο 50χρονος οδηγός φορτηγού που μετέφερε 500 κιλά σκανκ από τη Βαλένθια

Το κατώφλι του ανακριτή Ηγουμενίτσας πέρασε ο 50χρονος Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που μετέφερε ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς