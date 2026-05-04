Μακρόν: «Μόνη λύση ο συντονισμός ΗΠΑ – Ιράν για το άνοιγμα των Στενών»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Την ανάγκη για μια «συντονισμένη» προσέγγιση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στον απόηχο της εντολής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον αμερικανικό στρατό να «καθοδηγήσει» τα πλοία μέσω της θαλάσσιας οδού.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών στην Αρμενία, ο Μακρόν πήρε σαφείς αποστάσεις από τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου.

«Αυτό που θέλουμε πάνω από όλα είναι μια συντονισμένη επαναλειτουργία από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Αυτή είναι η μόνη λύση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε.

Ο Γάλλος Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν προτίθεται να ακολουθήσει την αμερικανική πρωτοβουλία υπό τις παρούσες συνθήκες.

«Δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε καμία στρατιωτική επιχείρηση σε ένα πλαίσιο που μου φαίνεται ασαφές», είπε χαρακτηριστικά.

Η Γαλλία, η οποία ηγείται των προσπαθειών μαζί με τη Βρετανία για τη συγκρότηση ενός συνασπισμού που θα αναλάβει τη διασφάλιση των Στενών μόλις επιτευχθεί ειρήνη, επιμένει στη διπλωματική οδό, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε στρατιωτική κίνηση χωρίς συνεννόηση με την Τεχεράνη ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση.

