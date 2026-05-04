Φλόριντα: Αλιγάτορας δύο μέτρων «συνελήφθη» γιατί διέσχιζε αυτοκινητόδρομο – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Έναν ασυνήθιστο «ύποπτο» κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί στην κομητεία Χίλσμπορο της Φλόριντα, όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 2 μέτρων εντοπίστηκε να διασχίζει έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο.

Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο μαζί με έναν αδειοδοτημένο κυνηγό ερπετών, έπειτα από αναφορές ότι ο αλιγάτορας προσπαθούσε να περάσει τον αυτοκινητόδρομο North Dale Mabry.


Στην ανάρτησή τους, οι αρχές σχολίασαν με χιούμορ την επικίνδυνη επιχείρηση: «Όταν ο “ύποπτός” σου έχει μήκος 2 μέτρα και διαθέτει 80 πολύ κοφτερά δόντια… καλείς ενισχύσεις».

Παρά το μέγεθος του ερπετού, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι η απόπειρα του αλιγάτορα να διασχίσει τον δρόμο εκτός διάβασης «διακόπηκε με ασφάλεια».

