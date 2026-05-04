Θεσσαλονίκη: 67χρονος εισέβαλε σε τράπεζα με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καθώς ένας άνδρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εισέβαλε σε τράπεζα επί της οδού Μητροπόλεως και άρχισε να απειλεί το προσωπικό με ένα σφυρί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του GrTimes.gr, ο 67χρονος εισήλθε στον χώρο της τράπεζας σε κατάσταση αμόκ και άρχισε να απειλεί τους υπαλλήλους με το σφυρί που κρατούσε.

Στο σημείο έσπευσαν αστραπιαία ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να ακινητοποιήσουν τον άνδρα με ασφάλεια.

