Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της», ξεκαθαρίζει συνεργάτιδά της

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στο TikTok και αφορούσε την κατάσταση της υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη, προκάλεσε αναστάτωση. Η στενή συνεργάτιδα της καταξιωμένης ηθοποιού, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ξεκαθαρίζοντας τα πράγματα και δίνοντας ένα τέλος στις φήμες.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συντρόφου της» – Όσα είπε η συνεργάτιδά της για την κατάσταση της υγείας της

Αναφερόμενη στο βίντεο που κυκλοφόρησε, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου τόνισε ότι: «Όχι βέβαια. Η Ζωζώ δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της, είναι καλά, με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα.

Ο καθένας έχει ένα βήμα, στο TikTok, στο Instagram, οπουδήποτε, και γράφει αυτά τα πράγματα που δεν ισχύουν. Λέω, ότι επειδή το όνομα “Σαπουντζάκη” “πουλάει” ακόμη και τώρα, για αυτό γίνεται αυτό, για τις προβολές. Δεν ισχύει τίποτα, η Ζωζώ είναι καλά». 

Σπύρος Μπιμπίλας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία»

«Ήταν απόφαση των γιατρών»

Για το γεγονός πως η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου, η στενή συνεργάτιδά της εξήγησε πως: «Ήταν απόφαση των γιατρών, γιατί δεν ξέρουμε τι αντίκτυπο θα έχει, την ώρα που θα το μάθει. Οπότε γιατί να το κάνουμε; Δεν έχει νόημα. Τον αναζητά και της λέω ότι έχει ένα κρύωμα, και για να μην την κολλήσει έχει πάει στο σπίτι του, και όταν γίνει καλά θα έρθει».

«Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι με φίλους, βγαίνουμε βόλτα, “παίρνει” τον αέρα της, την σταματούν οι θαυμαστές, γελάμε, τραγουδάμε. Όλοι οι φίλοι που έρχονται εδώ, κανείς δεν αναφέρει τον χαμό του συντρόφου της. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι θα πουν και πώς θα την κάνουν να είναι μόνο χαρούμενη και τίποτα άλλο», πρόσθεσε.

Μάκης Δελαπόρτας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Κάποια στιγμή η αυλαία πέφτει – Δεν γνωρίζει ακόμα για την απώλεια του συντρόφου της»

