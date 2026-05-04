Σοφία Βόσσου: Δεν θέλω να μοιραστώ με κάποιον τη ζωή μου – Μου λείπει ο έρωτας

Δηλώσεις στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή παραχώρησε η Σοφία Βόσσου, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για το θέμα της μοναξιάς, δηλώνοντας πως η ίδια έχει «μοναχικότητα». Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι της λείπει ο έρωτας, ενώ αναφέρθηκε και στην μεγαλύτερή της επανάσταση.

Σε ερώτηση για το αν είναι εύκολη η μοναξιά, η Σοφία Βόσσου απάντησε: «Δεν έχω μοναξιά, έχω μοναχικότητα. Δεν θέλω να μοιραστώ με κάποιον τη ζωή μου, ας πούμε, να συγκατοικήσω εννοείται».

Ο έρωτας και η επανάσταση

Στη συνέχεια, είπε ότι: «Να σου πω την αλήθεια μου λείπει ο έρωτας. Έχω αρχίσει και το… Κάτι με έχει πιάσει, η άνοιξη».

«Η μεγαλύτερή μου επανάσταση ήταν το ότι χώρισα τεσσάρων μηνών έγκυος, 19 ετών. Ήταν δύσκολο ναι, αλλά την επανάσταση μου εγώ την έκανα. Έπρεπε», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η Σοφία Βόσσου.