Μιχάλης Ιατρόπουλος: «Δυστυχώς ζούμε στην εποχή του ψέματος και της αχαριστίας»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» του Θανάση Πάτρα βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής ο Μιχάλης Ιατρόπουλος, με αφορμή την προβολή νέου επεισοδίου στο OPEN.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει προς τον Γιάννη Σμαραγδή. Παράλληλα, ο ίδιος σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τη σημερινή τηλεοπτική πραγματικότητα και τη στάση ορισμένων προσώπων στον χώρο των media.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τον Γιάννη Σμαραγδή τον σέβομαι και τον αγαπώ. Έκανε πολύ μεγάλο κόπο ο άνθρωπος και είμαι πολύ χαρούμενος που του βγήκε το χαρτί, κόντρα σε όλους τους παπαγάλους, που είναι με κάτι μύτες τέτοιες».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε με έντονο ύφος στη γενικότερη εικόνα της κοινωνίας και της τηλεόρασης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το κακό και το κουτσομπολιό έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας.

«Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή όπου πουλάει το κακό, το καλό και το φιλότιμο εξαφανίζονται, ζούμε στην εποχή του ψέματος και της αχαριστίας. Αυτά πια έχουν γίνει καθημερινότητα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι, δηλαδή, καθημερινότητα το κακό και το κουτσομπολιό», είπε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.

Ο ηθοποιός εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται ο δημόσιος λόγος. Ο ίδιος άσκησε κριτική σε πρόσωπα που εμφανίζονται στην τηλεόραση και, σύμφωνα με όσα είπε, προσβάλλουν ανθρώπους χωρίς να σέβονται την πορεία και την ιστορία τους.

«Ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι γουστάρει και μένει ατιμώρητος. Είτε ως πανελίστας είτε ως δημοσιογράφος, εντός εισαγωγικών, με καλυμμένη δημοσιογραφική ταυτότητα, είτε ως παρουσιαστής, βγαίνει και ξεφτιλίζει τους ανθρώπους. Λέει ό,τι μαλ…α του ’ρθει, χωρίς να σέβεται κανέναν ούτε την ιστορία του κάθε ανθρώπου, και μένει ατιμώρητος», τόνισε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.