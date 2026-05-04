Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινά πυρά

Ένας 26χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια επεισοδίων με τον ισραηλινό στρατό στην πόλη Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το θύμα ήταν ο Νάγεφ Φίρας Ζιάντ Σαμάρο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τόσο ο ίδιος όσο και οι τέσσερις τραυματίες χτυπήθηκαν από σφαίρες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο σε συνοικίες της πόλης, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού ερεύνησαν καταστήματα, αποχώρησαν για λίγη ώρα και στη συνέχεια επέστρεψαν.

Οι συγκρούσεις άρχισαν όταν νεαροί πέταξαν πέτρες εναντίον οχημάτων του ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι στρατιωτικοί απάντησαν αρχικά με δακρυγόνα και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ με πραγματικές σφαίρες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, ότι ξέσπασε «βίαιη σύγκρουση» κατά τη διάρκεια επιχείρησης που χαρακτήρισε «αντιτρομοκρατική».

«Αρκετοί τρομοκράτες πέταξαν πέτρες προς την κατεύθυνση των στρατιωτικών, εγείροντας απειλή» και «οι στρατιωτικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση μέσων αντιμετώπισης ταραχών και κατόπιν ανοίγοντας πυρ εναντίον των τρομοκρατών για να τερματίσουν την απειλή και να διαλύσουν τη συγκέντρωση», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έδωσε σαφή απολογισμό, αλλά επιβεβαίωσε ότι διαπιστώθηκε πως «χτυπήθηκαν» παριστάμενοι.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Τουλάχιστον 1.069 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους από τότε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP, η οποία βασίζεται στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, στρατιωτικοί και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε παλαιστινιακές επιθέσεις.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP