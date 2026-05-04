Axios: Η νέα πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Η νέα πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα τη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε ανάρτησή του στο X τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Ραβίντ ανέφερε ότι τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού θα βρίσκονται «στην περιοχή», σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω των Στενών.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο οποίος επικαλείται δύο αξιωματούχους, το αμερικανικό ναυτικό πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες για τις ασφαλέστερες θαλάσσιες λωρίδες στα Στενά του Ορμούζ. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν, κυρίως, τη χρήση διαδρομών που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό.