Axios: Η νέα πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Asghar Besharati/AP
Φωτογραφία: Asghar Besharati/AP

Η νέα πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα τη συνοδεία εμπορικών πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε ανάρτησή του στο X τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο Ραβίντ ανέφερε ότι τα πλοία του αμερικανικού ναυτικού θα βρίσκονται «στην περιοχή», σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις από το να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία που κινούνται μέσω των Στενών.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, ο οποίος επικαλείται δύο αξιωματούχους, το αμερικανικό ναυτικό πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες για τις ασφαλέστερες θαλάσσιες λωρίδες στα Στενά του Ορμούζ. Οι πληροφορίες αυτές θα αφορούν, κυρίως, τη χρήση διαδρομών που, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον ιρανικό στρατό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσα τρίγωνα βλέπετε στην εικόνα; Μόνο το 1% μπορεί να δώσει τη σωστή απάντηση

Το λαχανικό που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι σε gourmet πιάτα μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να ενισχύσει τον μεταβολισμό

Κοινωνικός Τουρισμός: Ποιοι συνταξιούχοι θα μπορούν από αύριο να κάνουν αίτηση – Όλες οι λεπτομέρειες

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Οι θεματικές ενότητες

Νέα έρευνα αποκαλύπτει 10.000 υποψήφιους εξωπλανήτες – Η ανακάλυψη που τριπλασιάζει τους γνωστούς εξωγήινους κόσμους

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:38 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Δομινικανή Δημοκρατία: Διαδήλωση κατά σχεδιαζόμενου καναδικού μεταλλείου

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες, Κυριακή, σε πορεία στη νότια επαρχία Σαν Χουάν της Δομι...
05:52 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Ιράν: Παραλάβαμε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 14 σημείων

Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι έλαβε την απάντηση των ΗΠΑ σε πρόταση που είχε καταθέσει με 14 σημεία ...
05:15 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Δυτική Όχθη: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από ισραηλινά πυρά

Ένας 26χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά κατά ...
04:45 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

Φρίντριχ Μερτς για δασμούς Ντόναλντ Τραμπ: Στο στόχαστρο όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η Γερμανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε χθες Κυριακή ότι οι υψηλότεροι τελωνειακοί δασμοί...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς