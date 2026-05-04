e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα σήμερα για τις πληρωμές – Ποιοι πηγαίνουν… ταμείο

Από σήμερα αρχίζουν οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 4 Μαΐου έως 8 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 703.000 ευρώ σε 30.710  δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από σήμερα, 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

08:20 , Δευτέρα 04 Μαΐου 2026

