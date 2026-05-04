«Ηλέκτρα»: Η εξαφάνιση της Νεφέλης φέρνει μεγάλη αναστάτωση σε όλους

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στα νέα επεισόδια της συναρπαστικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», τα οποία μεταδίδονται από τη Δευτέρα 4 έως και τη Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 19:00, στην ΕΡΤ1.

Η Νεφέλη έχει εξαφανιστεί και η Ηλέκτρα τρελαμένη ζητάει τη βοήθεια του Μίμη

Ο Βρεττός βρίσκεται στο νοσοκομείο, με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή. Ο δικαστικός επιμελητής επισκέπτεται το ναυπηγείο και απειλεί με νομικές κυρώσεις, όταν ανακαλύπτει ότι φυγαδεύτηκαν όλα όσα ήταν για κατάσχεση. Η Ηλέκτρα ενημερώνει τη Δόμνα ότι ο Στέργιος παντρεύεται τη Μάρω. Η Δανάη παίρνει τα χαρτιά του διαζυγίου κι ο Βρεττός, σχεδόν ετοιμοθάνατος, ζητά τον συμβολαιογράφο του. Μια εποχή ολόκληρη μοιάζει να τελειώνει, με τον Βρεττό σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και το ναυπηγείο στο έλεος της καταστροφής.

Ο Νικόλας αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά στη ζωή του, πόσο συνδεμένος είναι με τον πατέρα του και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να βρει λύση για τον ταρσανά. Ο Βρεττός ψελλίζει στην Τιτίκα να τον πάρει από το νοσοκομείο: θέλει να πεθάνει σπίτι του και εκείνη το πράττει. Η Νεφέλη, διαλυμένη απ’ το ποτό, έχει χάσει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου και, μέσα στη ζάλη της, δεν ακούει τη μικρή Ηλέκτρα, που τη φωνάζει για βοήθεια, όταν μπαίνουν στο σπίτι η Ηλέκτρα και η Δανάη και αντικρίζουν το θέαμα. Στο σπίτι των Σαγιάδων η απόφαση έχει παρθεί: ο Στέργιος θα παντρευτεί τη Μάρω και ζητάει από τον Χάρη να γίνει ο κουμπάρος τους. Στην πρωτεύουσα, η Ζωή καρτερά τη Μερόπη έξω από το νοσοκομείο. Ποια θα είναι τα νέα από τις εξετάσεις της;

Η Νεφέλη έχει εξαφανιστεί και η Ηλέκτρα τρελαμένη ζητάει τη βοήθεια του Μίμη. Η απρόσμενη επιστροφή του Παύλου που μαθαίνει όσα έγιναν από τη Ζωή, τους φέρνει προ των ευθυνών τους, καθώς είναι αποφασισμένος να πάρει το παιδί από τη Νεφέλη. Το κλείσιμο του ναυπηγείου φέρνει θλίψη σε όλο το νησί και όλοι σκέφτονται να μπαρκάρουν. Η Μερόπη περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα γυρίζοντας από την Αθήνα, ενώ η Ζωή καταλαβαίνει πως ο Κωνσταντής είναι αποφασισμένος να πάει στα καράβια πάλι. Η εξαφάνιση της Νεφέλης έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλους. Η Ηλέκτρα με τον Παύλο μένουν μαζί με την μικρή και υποκρίνονται πως όλα είναι καλά, ενώ αυτός την απειλεί ότι θα πάρει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Η Ηλέκτρα απελπίζεται και ζητά την βοήθεια του Νικήτα.

Στον ρόλο του Ιάσονα Μελετίου ο Αλέξιος Κοτσώρης.

Αναλυτικά οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Δευτέρα 4 Μαΐου – Επεισόδιο 136ο

Ο Βρεττός βρίσκεται στο νοσοκομείο, με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή. Θα τα καταφέρει; Αλλά κι έξω από το νοσοκομείο τα πράγματα δεν είναι ήρεμα. Ο δικαστικός επιμελητής επισκέπτεται το ναυπηγείο και απειλεί με νομικές κυρώσεις, όταν ανακαλύπτει ότι φυγαδεύτηκαν όλα όσα ήταν για κατάσχεση. Η Δόμνα, ρισκάροντας, πάει και βρίσκει την Ηλέκτρα. Μέσα σε μεγάλη ένταση αυτή την ενημερώνει ότι ο Στέργιος παντρεύεται τη Μάρω.

Η Δόμνα ταράζεται μα δεν το δείχνει. Το μόνο που θέλει είναι τον Πασχάλη πίσω. Αυτός είναι η λύτρωση για το κακό που έκανε στην Αλίκη. Το κακό όμως, ίσως, έρχεται και για τη Μερόπη. Πιθανότατα πάσχει από μια σπάνια ασθένεια, αλλά δεν θέλει να το ξέρει κανείς. Η Δανάη παίρνει τα χαρτιά του διαζυγίου και ο Βρεττός, σχεδόν ετοιμοθάνατος, ζητεί τον συμβολαιογράφο του. Τι έχει στο μυαλό του; Μέσα στο ζοφερό αυτό κλίμα ο μόνος χαρούμενος είναι ο Στέργιος. Τι μπορεί να φέρει μια τυχαία συνάντησή του, όμως, με τον χωρικό που πυροβόλησε η Δόμνα;

Τρίτη 5 Μαΐου – Επεισόδιο 137ο

Μια εποχή ολόκληρη μοιάζει να τελειώνει, με τον Βρεττό σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και το ναυπηγείο στο έλεος της καταστροφής. Ο Νικόλας αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά στη ζωή του, πόσο συνδεμένος είναι με τον πατέρα του και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να βρει λύση για τον ταρσανά. Νιώθει ότι αν καταφέρει να σωθεί, θα σωθεί και ο Βρεττός. Δεν φαίνεται, όμως, να υπάρχουν πολλά περιθώρια για κανένα από τα δύο. Ο Στέργιος ανακοινώνει στον Χάρη πως με τη Μάρω θα παντρευτούν και του ζητεί να τους στεφανώσει εκείνος. Ο Χάρης έρχεται σε δύσκολη θέση. Θα δεχτεί να το κάνει, όταν γνωρίζει πως η Δόμνα ακόμα ζει;

Η Μερόπη φεύγει για την Αθήνα με τη Ζωή, δίχως να αποκαλύψει στον Κυριάκο ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις. Ο Μίμης κάνει μια κίνηση άτσαλη προς τη Νεφέλη, που θα την οδηγήσει να τον πετάξει έξω από το σπίτι. Και το ακόμα χειρότερο: θα την οδηγήσει να ανοίξει ξανά το μπουκάλι. Ο Βρεττός ψελλίζει στην Τιτίκα να τον πάρει από το νοσοκομείο: θέλει να πεθάνει σπίτι του και εκείνη το πράττει. Ο Βρεττός την ώρα που ξαπλώνει στο κρεβάτι του, την ευχαριστεί που τώρα θα φύγει ήσυχος, στην αγκαλιά της. Την ίδια ώρα, η Νεφέλη, μεθυσμένη, πέφτει αναίσθητη στον καναπέ. Δίχως να ακούει τις κραυγές της μικρής Ηλέκτρας, που, έχοντας ανεβάσει πυρετό, τραντάζεται από σπασμούς, μόνη της, στην κρεβατοκάμαρα.

Τετάρτη 6 Μαΐου – Επεισόδιο 138ο

Η Νεφέλη, διαλυμένη από το ποτό, έχει χάσει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου και, μέσα στη ζάλη της, δεν ακούει τη μικρή Ηλέκτρα, που τη φωνάζει για βοήθεια, όταν μπαίνουν στο σπίτι η Ηλέκτρα και η Δανάη και αντικρίζουν το θέαμα. Μια απογοήτευση βαραίνει τις καρδιές των δύο αδερφών. Στο σπίτι των Σαγιάδων η απόφαση έχει παρθεί: ο Στέργιος θα παντρευτεί τη Μάρω και ζητεί από τον Χάρη να γίνει ο κουμπάρος τους. Άραγε θα μιλήσει ο Χάρης στον Στέργιο; Θα του αποκαλύψει τι συμβαίνει με τη Δόμνα;

Στην πρωτεύουσα, η Ζωή καρτερά τη Μερόπη έξω από το νοσοκομείο. Ποια θα είναι τα νέα από τις εξετάσεις της; Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Νικόλας λέει τις τελευταίες του λέξεις στους εργάτες… όχι όμως και στο ναυπηγείο. «Αυτό δεν είναι το τέλος. Να το θυμάστε όλοι σας. Το ναυπηγείο θα ξανάρθει στα χέρια μας». Μια υπόσχεση που μένει να διαπιστωθεί αν θα καταφέρει να τηρήσει. Ο Νικόλας κλείνει την πόρτα του ναυπηγείου πίσω του και η Νεφέλη κλείνει την πόρτα του σπιτιού της, αποχαιρετώντας το παιδί της.

Πέμπτη 7 Μαΐου – Επεισόδιο 139ο

Η Νεφέλη έχει εξαφανιστεί και η Ηλέκτρα τρελαμένη ζητεί τη βοήθεια του Μίμη που νιώθει τύψεις για τη συμπεριφορά του. Η απρόσμενη επιστροφή του Παύλου που μαθαίνει όσα έγιναν από τη Ζωή, τους φέρνει προ των ευθυνών τους, καθώς είναι αποφασισμένος να πάρει το παιδί από τη Νεφέλη. Το κλείσιμο του ναυπηγείου φέρνει θλίψη σε όλο το νησί και όλοι σκέφτονται να μπαρκάρουν. Ο Στέργιος προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στον Βασίλη για να μη χάσει την Ουρανία οριστικά. Η Μερόπη περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα γυρίζοντας από την Αθήνα, ενώ η Ζωή καταλαβαίνει πως ο Κωνσταντής είναι αποφασισμένος να πάει στα καράβια πάλι. Ο Νικόλας βρίσκει παρηγοριά δίπλα στη Δανάη που του κάνει το χατίρι να παίξουν για λίγο τον «πατέρα με κόρη». Η Δόμνα αντιμέτωπη με τις ενοχές της παλεύει με τον εαυτό της, ενώ ο Γιαννάτος απειλεί και προκαλεί όχι μόνο εκείνη αλλά και τον Νικόλα.

Παρασκευή 8 Μαΐου – Επεισόδιο 140ό

Η εξαφάνιση της Νεφέλης έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλους. Ο Μίμης μαθαίνει πως είναι στην Αθήνα και φεύγει να την ψάξει. Αυτή πληγωμένη και μόνη αναζητεί χωρίς επιτυχία δουλειά. Θα τα καταφέρει; Χωρίς δουλειά είναι και ο Βασίλης με τον Κωνσταντή που αποφασίζουν να μπαρκάρουν. Η Ηλέκτρα με τον Παύλο μένουν μαζί με τη μικρή και υποκρίνονται πως όλα είναι καλά, ενώ αυτός την απειλεί ότι θα πάρει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού.

Η Ηλέκτρα απελπίζεται και ζητεί τη βοήθεια του Νικήτα. Αυτός παρ’ όλη τη ζήλια του, λέει πως θα βοηθήσει. Τι θα κάνει όμως τελικά; Σε αντίστοιχο δίλημμα βρίσκεται και ο Μπόγρης. Από τη μία έχει να βοηθήσει τον Νικόλα και από την άλλη η Κορίνα του ζητεί να αναλάβει νομικά τις επιχειρήσεις του πατέρα της. Όλοι είναι χαμένοι. Μόνο η ζωή του Στέργιου φαίνεται να μπαίνει σε μια σειρά, αφού παίρνει στα χέρια του τις άδειες του γάμου με τη Μάρω. Αλλά και για τη Νεφέλη φαίνεται τελικά ένα φως. Ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου της προσφέρει δουλειά. Θα είναι όμως τα πράγματα όπως τα περιμένει;

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ