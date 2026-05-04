Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα απόψε – Αλλαγές στα δρομολόγια της Γραμμής 2

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

μετρό Σύνταγμα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες θα τεθούν σε ισχύ στη Γραμμή 2 του Μετρό και σήμερα, Δευτέρα λόγω εργασιών για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, σήμερα, Δευτέρα, 4/5, στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο» οι σταθμοί στη Γραμμή 2 Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν από το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρήσουν:

  • από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.

Το επιβατικό κοινό θα εξυπηρετείται στο τμήμα  Σεπόλια – Σύνταγμα από την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», η οποία δεν θα διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια και Αττική. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό ‘Αγιος Αντώνιος:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό ‘Αγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

