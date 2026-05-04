Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη: Υπερασπίστηκε τη Φραντσέσκα Αλμπανέζε που υιοθετεί τα τουρκικά επιχειρήματα – Έτσι για να πέφτουν οι μάσκες

Αιχμές κατά του Γιάνη Βαρουφάκη, με αφορμή τη συζήτηση που είχε την Κυριακή με την Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη, άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η κυρία την οποία υπερασπίστηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης και η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στην Γάζα, υιοθετεί όλα τα Τουρκικά επιχειρήματα! Αυτό που λέει είναι αυτό που ισχυρίζονται οι Τούρκοι για να πλήξουν την συμμαχία μας με το Ισραήλ. Έτσι για να πέφτουν οι μάσκες» γράφει ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, ο οποίος επισυνάπτει δημοσίευμα του aljazeera που μεταδίδει την είδηση ότι ειδικός του ΟΗΕ προειδοποιεί πως «το Ισραήλ “εκμεταλλεύεται” την Ελλάδα για να προωθήσει την περιφερειακή ηγεμονία του».

Το Ισραήλ επέλεξε την Ελλάδα για να προωθήσει τις περιφερειακές του φιλοδοξίες και θα εκμεταλλευτεί τους ελληνικούς φόβους και την ανασφάλεια για να το κάνει αυτό, δήλωσε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, σύμφωνα με το aljazeera.

Μιλώντας σε παρουσίαση του νέου της βιβλίου, «Όταν ο κόσμος κοιμάται – Ιστορίες, λέξεις και πληγές της Παλαιστίνης», στον κινηματογράφο Τριανόν στην Αθήνα, η Φραντσέσκα Αλμπανέζε προειδοποίησε ότι ορισμένοι κύκλοι στην Ελλάδα έχουν «λανθασμένη αντίληψη» για τη συμμαχία τους με το Ισραήλ.

«Νομίζετε ότι έχετε επιλέξει το Ισραήλ για να εξασφαλίσετε την ειρήνη από τον αιώνιο εχθρό σας. Δεν νομίζω», είπε η Αλμπανέζε. «Το Ισραήλ σας επέλεξε. Το Ισραήλ σας επέλεξε και θα εκμεταλλευτεί τους φόβους και την ανασφάλειά σας, γιατί αυτό κάνει το Ισραήλ για να προωθήσει την περιφερειακή του ηγεμονία».

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης μια συζήτηση με τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας, Γιάνη Βαρουφάκη, ο οποίος σχολίασε ότι η Ελλάδα «εκδηλώνει το μεγαλύτερο παράδειγμα ισραηλισμού… περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη».

«Το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τους Ισραηλινούς στην αναστολή μιας ανθρωπιστικής αποστολής είναι λάθος», είπε επίσης σχετικά με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» που είχε προορισμό τη Γάζα.

Γεωργιάδης: Η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη/Γεραπετρίτη πρέπει να διδαχθεί στο μέλλον σε Πανεπιστήμια

«η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη/Γεραπετρίτη πρέπει να διδαχθεί στο μέλλον σε Πανεπιστήμια για το πώς ένα Κράτος από την ανυποληψία και τον κίνδυνο Φιλανδοποίησης πέρασε σε πραγματικό περιφερειακό γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα».

«Όποιος παρακολουθεί τί γράφουν και τί λένε τα ΜΜΕ στην Τουρκία, διαπιστώνουν τον εκνευρισμό ως και τον πανικό της Τουρκίας για τις συνέπειες της Συμμαχίας Ελλάδος/Κύπρου/Ισραήλ, της Στρατηγικής μας Σχέσης με τις ΗΠΑ που δυνάμωσε εν μέσω πολέμου στο Ιράν, του Αμυντικού Συμφώνου με την Γαλλία, την αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο κλπ. Μέσα σε όλα αυτά με δέος περιγράφουν στην στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδος κατά την επταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, πράγμα που ούτε το πίστευαν ότι θα γινόταν ποτέ, ούτε μπορούν να το χωνέψουν. Η Εξωτερική Πολιτική Μητσοτάκη/Γεραπετρίτη πρέπει να διδαχθεί στο μέλλον σε Πανεπιστήμια για το πώς ένα Κράτος από την ανυποληψία και τον κίνδυνο Φινλανδοποίησης πέρασε σε πραγματικό περιφερειακό γεωπολιτικό παράγοντα μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμη και η παρανομία του Τουρκολιβυκού Μνημονίου αφού ακυρώθηκε στην πράξη με τις συμφωνίες με τις Αμερικανικές εταιρίες νοτίως της Κρήτης τώρα θα ακυρωθεί και τυπικά με ενέργειες του ΥΠΕΞ. Πότε η Ελλάδα μας Διεθνώς δεν ήταν καλύτερα ποτέ!» τονίζει ο κ. Γεωργιάδης.

Το άρθρο Βαρουφάκη για την Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25 σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών γράφει για την Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ότι «στέκεται μπροστά στην Υφήλιο — μόνη, άοπλη, οπλισμένη μόνο με το Νόμο, με τη γλώσσα, και μ’ ένα αλλόκοτο θάρρος — και λέει εκείνο που οι κεντρώοι δεν θα πουν, εκείνο που τα υπουργεία Εξωτερικών δεν θα πουν, εκείνο που οι αρχισυντάκτες δεν θα επιτρέψουν να κοσμήσει τα πρωτοσέλιδα και τα δελτία τους. Λέει: «Ναι, πρόκειται για γενοκτονία. Την οποία η Ανθρωπότητα παρακολουθούμε να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.»

Να μην τολμήσει ο οποιοσδήποτε να πει ότι η Φραντσέσκα υπερβάλλει. Να μην τολμήσει να πει ότι ο όρος είναι «αμφισβητήσιμος». Δεν τον χρησιμοποιεί ελαφρά τη καρδία η Φραντσέσκα. Τον χρησιμοποιεί όπως ένας γιατρός οδηγείται στην ασφαλή διάγνωση — όχι για να πληγώσει, αλλά για να προειδοποιήσει. Όχι για να προκαλέσει, αλλά για να κατονομάσει.

Γι’ αυτό, την έβαλαν στο στόχαστρό τους. Και με τι μανία τη έβαλαν στο στόχαστρό τους! Δυσφήμιση. Δαιμονοποίηση. Απειλές. Εξεταστικές επιτροπές. Κακόβουλα άρθρα. Παγωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί. Κατάσχεση του μοναδικού διαμερίσματος, του μοναδικού σπιτιού, που είχε ποτέ στην ιδιοκτησία της. Ο μηχανισμός των «ευυπόληπτων», της «καλής» Δυτικής κοινωνίας, το τραπεζικό σύστημα, η εξουσία – όλοι τους πασχίζουν να την συντρίψουν. Γιατί; Επειδή δεν μπορούν να ανεχθούν αυτό που εκπροσωπεί: τον καθρέφτη που αντανακλά τη συν-ενοχή τους».