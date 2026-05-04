Αρχαίο ρωμαϊκό μωσαϊκό 2.000 ετών ανακαλύφθηκε σε ανακαίνιση δημαρχείου

Κάτω από τους σύγχρονους ρυθμούς της ισπανικής πόλης Έθιχα, η ιστορία περίμενε υπομονετικά μια απλή εργασία ανακαίνισης για να αποκαλυφθεί ξανά στον κόσμο.

Συνεργεία που εργάζονταν για την ανακαίνιση του δημαρχείου στην Έθιχα της Ισπανίας έφεραν στο φως ένα τμήμα ρωμαϊκού μωσαϊκού, καθώς και κατάλοιπα που συνδέονται με ένα αρχαίο σύστημα λουτρών, προσφέροντας νέα στοιχεία για το παρελθόν της πόλης. Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ανασκαφικών εργασιών σε βάθος περίπου 2,4 μέτρων κάτω από το σημερινό επίπεδο του εδάφους.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια λωρίδα μωσαϊκού δαπέδου, μήκους λίγο πάνω από τέσσερα μέτρα. Το εύρημα αποτελούσε κάποτε τμήμα μιας ρωμαϊκής οικίας, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για την οργάνωση αυτού του τμήματος της πόλης πριν από σχεδόν δύο χιλιετίες.

Γεωμετρικά μοτίβα και κρυμμένες παραστάσεις: Η τέχνη των μωσαϊκών στο φως

Η συγκεκριμένη περιοχή είχε τραβήξει την προσοχή και στο παρελθόν. Ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον 20ό αιώνα στην παρακείμενη Plaza de España, γνωστή στους ντόπιους ως “El Salón”, είχαν αποκαλύψει τα περιγράμματα τριών οικιστικών τετραγώνων της ρωμαϊκής περιόδου.

Ο δημοτικός αρχαιολόγος Sergio García-Dils δήλωσε ότι το πρόσφατα αποκαλυφθέν μωσαϊκό φαίνεται να ανήκει σε ένα τέταρτο τετράγωνο, επεκτείνοντας το γνωστό αποτύπωμα της γειτονιάς.

Ο ίδιος περιέγραψε τη διακόσμηση ως ασυνήθιστα καλά διατηρημένη.

Το ορατό τμήμα εμφανίζει ένα γεωμετρικό πλαίσιο, ένα κοινό χαρακτηριστικό στα ρωμαϊκά οικιακά μωσαϊκά.

Με βάση παρόμοια ευρήματα, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η κεντρική περιοχή —που παραμένει σε μεγάλο βαθμό κρυμμένη— ενδέχεται να περιλαμβάνει εικονιστικές σκηνές, οι οποίες πιθανώς αναπαριστούν τις εποχές του χρόνου.



Επιβιώνοντας ανάμεσα στους αιώνες: Ένα αρχαίο μωσαϊκό κάτω από τα θεμέλια του σήμερα

Σε αντίθεση με προηγούμενες ανακαλύψεις σε ανοιχτούς χώρους, αυτό το μωσαϊκό βρισκόταν κάτω από ένα σημείο που έχει οικοδομηθεί επανειλημμένα επί αιώνες.

Διαδοχικές κατασκευαστικές φάσεις, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων δημαρχιακών κτιρίων, αλλοίωσαν την αρχική διάταξη.

Μεγάλο μέρος της ρωμαϊκής δομής έχει χαθεί, αφήνοντας πίσω του μόνο ένα στενό τμήμα που διασώθηκε.

Ακόμη και έτσι, όμως, αυτή η λωρίδα προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες.

Ο García-Dils σημείωσε ότι η επιβίωσή της είναι αξιοσημείωτη, δεδομένου του βαθμού ανατάραξης που προκλήθηκε από μεταγενέστερα θεμέλια, πηγάδια και αποχετευτικά έργα.

Η περαιτέρω ανασκαφή ενδέχεται να αποκαλύψει ένα επιπλέον μέτρο του μωσαϊκού.

Οι δημοτικές αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να αφήσουν το μωσαϊκό στην αρχική του θέση, αλλά τελικά το απέκλεισαν.

Από το υπέδαφος στο μουσείο: Η δύσκολη απόφαση για τη μεταφορά του μωσαϊκού

Η δήμαρχος Silvia Heredia δήλωσε ότι οι συνθήκες στο σημείο θα καθιστούσαν κάτι τέτοιο δύσκολο, καθώς το ύψος θα ήταν μικρότερο από δύο μέτρα, ενώ η προσαρμογή των κτιριακών σχεδίων θα απαιτούσε σημαντικές αλλαγές στο έργο.

Αντίθετα, το μωσαϊκό θα απομακρυνθεί μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες ανασκαφής και συντήρησης.

Ήδη συζητούνται σχέδια για την έκθεσή του σε μουσειακό περιβάλλον, πιθανότατα εντός του ανακαινισμένου δημαρχείου.

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως τμήμα ενός συστήματος υπόκαυστου, το οποίο χρησιμοποιούνταν κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους για τη θέρμανση των λουτρών. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια μικρή στοά από την οποία θα κυκλοφορούσε ο θερμός αέρας κάτω από το δάπεδο.

Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι η οικία διέθετε ιδιωτικές εγκαταστάσεις λουτρών, κάτι που συνήθως συνδέεται με πολυτελείς κατοικίες. Παρά την ανακάλυψη, οι εργασίες στο δημαρχείο συνεχίζονται κανονικά.

Ο Ángel Peña, εντεταλμένος σύμβουλος Πολεοδομίας της πόλης, δήλωσε ότι οι κατασκευές δεν έχουν ανασταλεί. Διαφορετικά τμήματα του έργου προχωρούν, ενώ παράλληλα, οι αρχαιολόγοι συνεχίζουν το έργο τους στο σημείο.

Το ταξίδι στην αρχαία Έθιχα συνεχίζεται: Τι κρύβεται κάτω από το επόμενο στρώμα;

Τους επόμενους μήνες, η περαιτέρω ανασκαφική έρευνα αναμένεται να αποσαφηνίσει τη διάταξη της οικίας και να διαπιστώσει αν υπάρχουν επιπλέον δομές σε κοντινή απόσταση.

Η περιοχή έχει μακρά ιστορία ρωμαϊκής κατοίκησης και κάθε νέο εύρημα προσθέτει λεπτομέρειες σε αυτή την εικόνα. Προς το παρόν, το μωσαϊκό και τα κατάλοιπα των λουτρών προσφέρουν μια ακόμη ματιά στην καθημερινή ζωή της ρωμαϊκής Έθιχα, η οποία παρέμεινε προφυλαγμένη κάτω από στρώματα μεταγενέστερων οικοδομημάτων και μόλις τώρα έρχεται ξανά στο φως.