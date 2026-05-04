Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (4/5)

Ο τρίτος τελικός των πλέι οφ της Volley League ανδρών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και οι αναμετρήσεις από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/5/2026):

09:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΟΦ Νέας Ιωνίας Πρωτάθλημα Α1 χάντμπολ γυναικών

17:00 Novasports Prime Τσέλσι – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Λάτσιο Serie Α

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Χαρτς – Ρέιντζερς Scottish Premiership

21:30 Novasports Start Αλμερία – Μιράντες Β΄Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ρόμα – Φιορεντίνα SerieA

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Βιτόρια Γκιμαράες LigaPortugal