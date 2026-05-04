Αυτή την Κυριακή με τη Realnews:  Γλυκιά εκδίκηση – Mια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith

Το Μπελτάουερ Λάντινγκ της πολιτείας της Νέας Υόρκης είναι μια παραθαλάσσια πόλη-θέρετρο όπου οι τουρίστες περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές κάνοντας βαρκάδα και κολύμπι. Είναι επίσης το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε με ένα καλό βιβλίο και να απολαύσετε ένα φλιτζάνι τσάι, προσφορά του Tomes & Tea, του βιβλιοπωλείου-τσαγερί που άνοιξε η Τζάζι Σουάνσον μαζί με την καλύτερή της φίλη. Η Τζάζι δεν κληρονόμησε μόνο το ταλέντο της μητέρας της στην παρασκευή χαλαρωτικών ροφημάτων, έχει επίσης μια έφεση στο να λύνει μυστήρια.

Στα βήματα της μητέρας της η Τζάζι Σουάνσον έχει κατορθώσει το ρουστίκ βιβλιοπωλείο-τσαγερί της να είναι ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του Μπελτάουερ Λάντινγκ. Εκεί, εκτός από το ταλέντο της στην παρασκευή τσαγιού, επιδεικνύει και μια καταπληκτική ικανότητα στην αστυνομική έρευνα όταν το καλούν οι περιστάσεις…

Ο διαγωνισμός ζαχαροπλαστικής για άντρες δεν θα τόνωνε απλώς τον τουρισμό της πόλης, αλλά θα ενίσχυε και την εμπορική δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου- τσαγερί. Οι διάσημοι κριτές του διαγωνισμού — σεφ, αρτοποιοί, ιδιοκτήτες εστιατορίων — υπογράφουν όλοι τα βιβλία μαγειρικής τους στο βιβλιοπωλείο της Τζάζι.

Ο ανταγωνισμός κάθε άλλο παρά αδυσώπητος είναι, μιας και το πρώτο βραβείο διεκδικείται κυρίως από γνωστούς, γείτονες και ντόπιους. Αλλά όταν ο φωτογράφος της πόλης Φιν Γιάροου κατακτά την πρωτιά, συμβαίνει κάτι αναπάντεχο.

Η φίλη και συγκάτοικος της Τζάζι, η Ντον, θα βρει τον άνδρα νεκρό δίπλα στη βραβευμένη τούρτα Μπλακ Φόρεστ.

Πέρα από κριτές και διαγωνιζομένους, η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου σύντομα θα βρεθεί μπλεγμένη και ανάμεσα σε υπόπτους καθώς προσπαθεί να εξιχνιάσει το έγκλημα. Η δολοφονία είχε να κάνει με τον διαγωνισμό, ή μήπως ο Φιν είχε φωτογραφίσει κάτι που δεν έπρεπε; Όπως και να ’χει, η Τζάζι είναι αποφασισμένη να βρει τον δολοφόνο και να λύσει το μυστήριο…

