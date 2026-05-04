CNN: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Πούτιν – Το Κρεμλίνο φοβάται πραξικόπημα και απόπειρα δολοφονίας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πούτιν Ιράν
Φωτογραφία: Reuters

Το Κρεμλίνο έχει αυξήσει κατακόρυφα τα μέτρα προσωπικής ασφαλείας γύρω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στα σπίτια στενών συνεργατών του, ως απάντηση σε ένα κύμα δολοφονιών κορυφαίων Ρώσων στρατιωτικών και στον διογκούμενο φόβο για πιθανό πραξικόπημα.

Σύμφωνα με έκθεση ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN, που σκιαγραφεί ένα περιβάλλον έντονης καχυποψίας και παράνοιας στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, η ανησυχία στις τάξεις της ρωσικής ηγεσίας είναι πλέον έκδηλη.

Περιορισμοί και ψηφιακή απομόνωση

Τα νέα πρωτόκολλα επιβάλλουν αυστηρούς περιορισμούς στους εργαζόμενους που πλαισιώνουν τον Ρώσο Πρόεδρο.

Μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι απαγορεύεται πλέον να χρησιμοποιούν τη δημόσια συγκοινωνία, ενώ οι επισκέπτες του Κρεμλίνου περνούν από διπλό έλεγχο ασφαλείας.

Επιπλέον, όσοι εργάζονται σε κοντινή απόσταση από τον Πούτιν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Η έκθεση αναφέρει ότι οι ρωσικές υπηρεσίες έχουν μειώσει δραστικά τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Πούτιν.

Ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν σταματήσει να επισκέπτονται τις συνήθεις κατοικίες τους στην περιοχή της Μόσχας και στο Βαλντάι, ενώ φέτος δεν έχει επισκεφθεί καμία στρατιωτική εγκατάσταση, παρά τις τακτικές περιοδείες του το 2025.

Αντ’ αυτού, το Κρεμλίνο δίνει στη δημοσιότητα προηχογραφημένα και μαγνητοσκοπημένα πλάνα (γνωστά ως «κονσέρβες») για να δημιουργήσει την αίσθηση της παρουσίας του.

«Κίνδυνος πραξικοπήματος»

Η έκθεση των μυστικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική όσον αφορά τους εσωτερικούς κινδύνους που αντιλαμβάνεται ο Ρώσος Πρόεδρος.

Από τις αρχές Μαρτίου 2026, «Το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος με στόχο τον Ρώσο Πρόεδρο. Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στη χρήση drones για μια πιθανή απόπειρα δολοφονίας από μέλη της ρωσικής πολιτικής ελίτ».

Το πιο εντυπωσιακό συμπέρασμα αφορά τον άλλοτε έμπιστο συνεργάτη του Πούτιν, Σεργκέι Σοϊγκού. Ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας «συνδέεται με τον κίνδυνο πραξικοπήματος, καθώς διατηρεί σημαντική επιρροή στην ανώτατη στρατιωτική διοίκηση».


Η σύλληψη του στενού του συνεργάτη, Ρουσλάν Τσαλίκοφ, στις 5 Μαρτίου, θεωρείται σύμφωνα με την έκθεση ως «παραβίαση των σιωπηρών συμφωνιών προστασίας μεταξύ των ελίτ, αποδυναμώνοντας τον Σοϊγκού και αυξάνοντας την πιθανότητα να γίνει και ο ίδιος στόχος δικαστικής έρευνας».

Εσωτερική σύγκρουση στο Κρεμλίνο

Η έκθεση περιγράφει μια έντονη αντιπαράθεση που σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου έτους, μετά τη δολοφονία του υποστράτηγου Φανίλ Σαρβάροφ στη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Πούτιν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, άσκησε δριμεία κριτική στον επικεφαλής της FSB, Αλεξάντερ Μπόρτνικοφ, για την αποτυχία προστασίας των αξιωματικών του.

«Τονίζοντας τον φόβο και την αποθάρρυνση που έχει προκαλέσει αυτό στο (στρατιωτικό) προσωπικό, ο Βαλέρι Γκεράσιμοφ επέκρινε έντονα τους ομολόγους του στις ειδικές υπηρεσίες για την έλλειψη προνοητικότητας», αναφέρει η έκθεση που επικαλείται το CNN.

Έπειτα από αυτή την ένταση, ο Πούτιν επέκτεινε τη δικαιοδοσία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας (FSO), παρέχοντας προσωπική φρουρά σε 10 επιπλέον ανώτερους διοικητές, ενώ ταυτόχρονα αυστηροποίησε τα δικά του πρωτόκολλα ασφαλείας.

Το κόστος του πολέμου και η Παρέλαση της Νίκης

Η αίσθηση της κρίσης ενισχύεται από τις συνεχιζόμενες απώλειες στο μέτωπο της Ουκρανίας —όπου εκτιμώνται 30.000 νεκροί και τραυματίες μηνιαίως— και τις επιθέσεις drones βαθιά στη ρωσική επικράτεια.

Ακόμη και η επερχόμενη παρέλαση της 9ης Μαΐου στην Κόκκινη Πλατεία θα πραγματοποιηθεί χωρίς βαρύ στρατιωτικό οπλισμό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στο πλαίσιο αυτής της τρομοκρατικής απειλής, φυσικά, λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου».

Παρά τα μέτρα, ο Πούτιν συνεχίζει να πραγματοποιεί επιλεγμένες δημόσιες εμφανίσεις, όπως η πρόσφατη συνάντησή του με τον Ραμζάν Καντίροφ, γιος του πρώτου προέδρου της Τσετσενικής Δημοκρατίας, Αχμάτ Καντίροφ, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι διατηρεί τον έλεγχο.

